Гвоздик вперше оцінив свого наступного суперника: Не такий небезпечний, як Стівенсон

Чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик оцінив свого наступного суперника француза Доудоу Нгумбу. Олександр 30 березня у Філадельфії проведе свій перший добровільний захист чемпіонського поясу.

Гвоздик порівняв француза зі своїм попереднім суперником Адонісом Стівенсом.

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"Дивився останні 4 або 5 боїв за участю Нгумбу. Він не такий небезпечний, як Адоніс Стівенсон. Але він вміє здорово спойлерити. Головне, не допустити недооцінки", розповів Гвоздик в інтерв'ю Boxing Talk.

У нього відмінна підготовка – він легко пройде 12 раундів. Не звертаю уваги на статистику його боїв і те, що про нього говорять люди. Я сприймаю цей бій серйозно, дуже мотивований і старанно тренуюся, щоб не допустити помилок,

– резюмував українець.

"Хочу подякувати вболівальникам за підтримку. 30 березня я постараюся влаштувати чудове свято боксу", – додав Гвоздик.

Олександр Гвоздик завоював пояс чемпіона світу за версією WBC 1 грудня в бою з Адонісом Стівенсоном. Останній, до слова, продовжує відновлюватися після важкого нокауту.

Наразі обов'язковим претендентом на титул Олександра є американець Маркус Браун. Він переміг Баду Джека й таким чином став обов'язковим претендентом на пояс Олександра. Але WBC дозволила українцю спочатку провести добровільний захист.

Хто такий Доудоу Нгумбу?

37-річний боксер-ветеран, який на професійному ринзі провів 38 поєдинків. У його активі 14 нокаутів та 8 поразок. Нгумбу народився у столиці Демократичної Республіки Конго Кіншасі. Його зріст 180 см, а робоча рука – права. У минулому француз проводив два успішні поєдинки в Україні проти росіянина Умара Саламова та відомого українського боксера В'ячеслава Узелкова. У своєму останньому бою Нгумбу здолав швейцарського боксера Йоанна Конголо.

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