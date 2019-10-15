Гвоздик єдиний, про кого мені потрібно хвилюватися, – Бетербієв

Російський боксер Артур Бетербієв поспілкувався з журналістами перед поєдинком проти Олександра Гвоздика. На кону поєдинку стоятимуть чемпіонські титули WBC та IBF у напівважкій вазі.

Бетербієв, який володіє титулом IBF, заявив, що сконцентрований винятково на Гвоздику, адже українець його суперник.

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Коли я б'юся, то відключаюся від всього іншого. Коли тренуюся, завжди фокусуються тільки на майбутньому поєдинку. Знаю тільки, що Гвоздик чемпіон, тому що саме він стане моїм наступним суперником. Я навіть не пам'ятаю інших чемпіонів (Дмитра Бівола і Сергія Ковальова, – Спорт24), поки їх імена мене не стосуються,

– цитує Артура boxingscene.com.

Також Бетербієв підкреслив, що хоче битися з усіма найсильнішими боксерами.

Я хочу битися з усіма найкращими в дивізіоні. Але зараз мені належить бій з Гвоздик, і для мене це робить його єдиним напівтяжем у світі. Не просто кращим, але єдиним, про кого мені потрібно хвилюватися,

– зазначив росіянин.

Що відомо про Бій Гвоздик – Бетербієв?

Поєдинок відбудеться 18 жовтня у Філадельфії на арені Liacouras Center. На кону поєдинку стоятимуть два чемпіонські титули у напівважкій вазі.

Поясом WBC володіє українець Олександр Гвоздик, а титулом – IBF росіянин Артур Бетербієв. На думку букмекерів, фаворитом протистояння є український боксер.

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Бетербієв здобув титул IBF 11 листопада 2017 року. Він зустрівся з німцем Енріко Келлінгом у бою за вакантний пояс IBF. Росіянин здобув перемогу нокаутом у 12-му раунді. Після цього він провів два захисти свого поясу.

У жовтні 2018 року він нокаутував британця Каллума Джонсона, а в травні 2019 технічним нокаутом здолав Радівое Калайджича. Гвоздик завоював титул WBC у напівважкій 1 грудня 2018 року. У Канаді українець нокаутував Адоніса Стівенсона. У ніч на 31 березня Гвоздик у Філадельфії провів перший захист титулу та впевнено переміг француза Дуду Нгумбу.