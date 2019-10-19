Гвоздик заробив рекордний гонорар за бій з Бетербієвим

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Гвоздик заробив рекордний гонорар за бій з Бетербієвим
Гвоздик заробив рекордний гонорар за бій з Бетербієвим / twitter.com/trboxing

Український боксер Олександр Гвоздик за титульний бій проти Артура Бетербієва заробив рекордний гонорар у своїй кар'єрі.

Обидва боксери заробили по 1,5 мільйона доларів, повідомив журналіст Ден Рафаель у твіттері.

Як це було: Гвоздик – Бетербієв: відео бою

Що відомо про бій Гвоздик – Бетербієв?Це був об'єднавчий поєдинок за титули WBC і IBF у напівважкій вазі. Український боксер перемагав росіянина по очках.

Однак у десятому раунді росіянин тричі відправив Гвоздика у нокдаун, після чого рефері зупинив бій. Це перша поразка Гвоздика у кар'єрі. Бетербієв же виграв 15-й поспіль бій достроково.

Попереднім найбільшим гонораром для Гвоздика був мільйон доларів за бій проти Адоніса Стівенсона та Дуду Нгумбу.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Олександр Гвоздик Гвоздик – Бетербієв Новини Спорту
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