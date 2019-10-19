Гвоздик заробив рекордний гонорар за бій з Бетербієвим
Український боксер Олександр Гвоздик за титульний бій проти Артура Бетербієва заробив рекордний гонорар у своїй кар'єрі.
Обидва боксери заробили по 1,5 мільйона доларів, повідомив журналіст Ден Рафаель у твіттері.
Як це було: Гвоздик – Бетербієв: відео бою
Що відомо про бій Гвоздик – Бетербієв?Це був об'єднавчий поєдинок за титули WBC і IBF у напівважкій вазі. Український боксер перемагав росіянина по очках.
Однак у десятому раунді росіянин тричі відправив Гвоздика у нокдаун, після чого рефері зупинив бій. Це перша поразка Гвоздика у кар'єрі. Бетербієв же виграв 15-й поспіль бій достроково.
Попереднім найбільшим гонораром для Гвоздика був мільйон доларів за бій проти Адоніса Стівенсона та Дуду Нгумбу.
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