Гвоздик заробив рекордний гонорар за бій з Бетербієвим

Український боксер Олександр Гвоздик за титульний бій проти Артура Бетербієва заробив рекордний гонорар у своїй кар'єрі.

Обидва боксери заробили по 1,5 мільйона доларів, повідомив журналіст Ден Рафаель у твіттері.

Як це було: Гвоздик – Бетербієв: відео бою

Що відомо про бій Гвоздик – Бетербієв?Це був об'єднавчий поєдинок за титули WBC і IBF у напівважкій вазі. Український боксер перемагав росіянина по очках.



Однак у десятому раунді росіянин тричі відправив Гвоздика у нокдаун, після чого рефері зупинив бій. Це перша поразка Гвоздика у кар'єрі. Бетербієв же виграв 15-й поспіль бій достроково.

Попереднім найбільшим гонораром для Гвоздика був мільйон доларів за бій проти Адоніса Стівенсона та Дуду Нгумбу.