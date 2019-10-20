Гвоздика виписали з лікарні, у нього був невеликий струс після бою з Бетербієвим

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Артур Бетербієв проти Олександра Гвоздика
Артур Бетербієв проти Олександра Гвоздика / espn.com

Українського боксера Олександра Гвоздика виписано з одного з госпіталів Філадельфії (США), куди він потрапив після бою з росіянином Артуром Бетербієвим.

Тренер українця Тедді Атлас розповів деталі про стан здоров'я його боксера, інформує ESPN.

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Атлас заявив, що у Гвоздика не було крововиливу в мозок або чогось подібного, що б загрожувало його життю

Тільки невеликий струс від ударів у потилицю. Так сказали лікарі. Ми повинні були переконатися, що все добре,
– заявив Атлас.

Що відомо про бій Гвоздик – Бетербієв?
Це був об'єднавчий поєдинок за титули WBC і IBF у напівважкій вазі. Він відбувся 18 жовтня у США. Український боксер перемагав росіянина по очках, однак у 10 раунді росіянин тричі відправив Гвоздика у нокдаун, після чого рефері зупинив бій.

Це перша поразка Гвоздика у кар'єрі. Бетербієв же виграв 15-й поспіль бій достроково. Після поєдинку українець був госпіталізований для перевірки на потенційні травми.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Олександр Гвоздик Гвоздик – Бетербієв
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