Хабіб Нурмагомедов – Джастін Гейджі: дата та місце бою UFC 253

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов восени 2020 року повернеться в октагон. Росіянин проведе бій проти тимчасового чемпіона UFC Джастіна Гейджі.

Хабіб – Гейджі: дата бою

Алі Абдель-Азіз, який представляє інтереси обох бійців, підтвердив, що поєдинок пройде на турнірі UFC 253.

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"Команда Хабіба, скоро на UFC 253", – сказав Абдель-Азіз.

Турнір UFC 253 відбудеться 19 вересня в Абу-Дабі.

Попередні поєдинки бійців

Нумагомедов мав зустрітися з Тоні Фергюсоном у квітні 2020 року. Та через карантин довгоочікуваний бій скасували.

Росіянина в октагоні замінив саме Гейджі. Джастін сенсаційно переміг Тоні і став тимчасовим чемпіоном світу.

Попередній поєдинок непереможний Хабіб провів ще 7 вересня 2019 року. Тоді росіянин здолав Дастіна Пуар'є.