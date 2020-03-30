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Хабіб не може вилетіти на бій з Фергюсоном

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Хабіб Нурмагомедов і Тоні Фергюсон / UFC

Поєдинок між бійцями змішаних єдиноборств Хабібом Нурмагомедовим і Тоні Фергюсоном може не відбутися вп'яте. Їх бій запланований на 18 квітня у США був офіційно скасований через пандемію коронавірусу. Тепер виникли нові труднощі з організацією двобою.

Глава UFC Дейна Уайт заявив, що бійці зустрінуться 18 квітня за порожніх трибун. Вайт сказав, що угода щодо поєдинку є і компанія розглядає 4-5 місць для проведення бою.

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Однак з організацією поєдинку виникли нові труднощі. Поєдинок може пройти лише на території Росії.

30 березня уряд РФ прийняв рішення тимчасово закрити рух через автомобільні, залізничні, пішохідні, річкові пункти пропуску через пандемію коронавірусу.

Таким чином, Хабіб, який тренується у Дагестані, не може вилетіти на бій у США чи іншу країну.

Алі Абдель-Азіз, менеджер чемпіона UFC Нурмагомедова, у твіттері спростував інформацію, що поєдинок з Фергюсоном відбудеться у Саудівській Аравії.

Водночас Нурмагомедов в інстаграмі повідомив, що, ймовірно, бій проти Фергюсона таки буде скасований.

"Не знаю, до якого бою вести підготовку. Скрізь закриті кордони. Весь світ на карантині. Зараз до мене дійшла інформація, що UFC готує турнір у США, в одному зі штатів. І я зараз не можу виїхати з Росії, кордони закриті", – сказав Хабіб.

Нурмагомедов заявив, що у Тоні Фергюсона буде інший суперник.

Хабіб – Фергюсон: головне

  • Поєдинок між бійцями зривався вже чотири рази. Попередній раз зустріч Хабіба і Фергюсона не відбулася у квітні 2018-го.
  • Тоді Фергюсон знявся з поєдинку через травму.
  • Нурмагомедов жодного разу не поступався за правилами MMA. На його рахунку 28 перемог поспіль, 11 з них здобуті в UFC.
  • За цим показником Хабіб зрівнявся з Фергюсоном.

Що відомо про коронавірус у США?Кількість заражених коронавірусом у США перевищила 100 тисяч. Станом на 30 березня кількість загиблих перевищила 2000 осіб. США випередили Китай та Італію за кількістю заражень.


Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Михайло Гема
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Спорту Спорт Хабіб Нурмагомедов Змішані єдиноборства MMA
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