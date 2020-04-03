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Хабіб не проситиме в Путіна приватний літак, щоб провести бій з Фергюсоном

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Володимир Путін і Хабіб Нурмагомедов / ТАСС

Чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов не телефонуватиме президенту РФ Володимиру Путіну, щоб попросити приватний літак. Через пандемію коронавірусу бій Хабіба з Тоні Фергюсоном не відбудеться 18 квітня. Росіянин не може покинути свою країну через карантин.

У коментарі ESPN Хабіб розповів, чому не може попросити приватний літак у Володимира Путіна.

Читайте також Чи відбудеться бій Хабіб – Фергюсон: офіційна заява

Ви думаєте, якщо я чемпіон, то мені дадуть приватний літак? Мовляв, я подзвоню Володимиру Путіну або Дональду Трампу? Люди такі тупі. Тисячі людей вмирають. Кому я повинен зателефонувати?,
– сказав Хабіб.

Росіянин назвав божевіллям ідею надання йому приватного літака заради того, щоб бій з Фергюсоном відбувся.

"Дейна Вайт подзвонить Трампу, а я подзвоню Путіну і скажу: "Будь ласка, дай мені літак", а потім я дзвоню Трампу і кажу: "Будь ласка, дайте мені дозвіл на те, щоб я прибув у США". Божевілля", – резюмував Нурмагомедов.

Після перемоги над Конором МакГрегором Хабіб зустрівся з Путіним, який надав йому свій номер телефону.

Чи відбудеться бій Хабіб – Фергюсон?

До цього бій між спортсменами зривався чотири рази. Попередній раз зустріч не відбулася у квітні 2018-го.

Тоді Фергюсон знявся з поєдинку через травму.

Бій не відбудеться і вп'яте. Декілька днів тому офіційний сайт UFC оголосив, що зустріч перенесено.

Та президент UFC Дейна Вайт не втрачав надії, що бійці зустрінуться 18 квітня. Він заявляв, що поєдинок відбудеться за порожніх трибун.

Тепер же ЗМІ повідомляють, що Фергюсон зустрінеться з іншим суперником. Натомість Хабіб вкотре заявив, що поєдинку не буде.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Володимир Путін Хабіб Нурмагомедов MMA Змішані єдиноборства Новини Спорту Спорт
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