Хабіб Нурмагомедов повертається в октагон: стали відомі дата бою та суперник

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Хабіб Нурмагомедов
Хабіб Нурмагомедов / Sportbox

Чемпіон світу UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов (27-0) повернеться в октагон на початку осені.

Хабіб Нурмагомедов наступний бій проведе проти тимчасового володаря титулу Дастіна Пор'є (25-5, 1 NC). Поєдинок офіційно відбудеться 7 вересня в Абу-Дабі на UFC 242.

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Нурмагомедов останній бій провів 6 жовтня 2018 року, коли переміг Конора МакГрегора. Пор'е став тимчасовим чемпіоном UFC після перемоги над Максом Холлоуей 13 квітня 2019 року.

До слова: МакГрегор вперше провів бій після ганебної поразки Хабібу

Окрім того, Хабіб Нурмагомедов підписав новий контракт з UFC. В контракті вказана можливість провести поєдинок з колишнім чемпіоном в напівсередньому та середньому дивізіонах Жоржем Сен-П'єром. Інші подробиці угоди не розкриваються.

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Теги: Спорт MMA Змішані єдиноборства
Джерело: 24 канал
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