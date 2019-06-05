Хабіб Нурмагомедов повертається в октагон: стали відомі дата бою та суперник

Чемпіон світу UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов (27-0) повернеться в октагон на початку осені.

Хабіб Нурмагомедов наступний бій проведе проти тимчасового володаря титулу Дастіна Пор'є (25-5, 1 NC). Поєдинок офіційно відбудеться 7 вересня в Абу-Дабі на UFC 242.

Читайте також: ТОП-5 найбільш очікуваних боксерських поєдинків

Нурмагомедов останній бій провів 6 жовтня 2018 року, коли переміг Конора МакГрегора. Пор'е став тимчасовим чемпіоном UFC після перемоги над Максом Холлоуей 13 квітня 2019 року.

До слова: МакГрегор вперше провів бій після ганебної поразки Хабібу

Окрім того, Хабіб Нурмагомедов підписав новий контракт з UFC. В контракті вказана можливість провести поєдинок з колишнім чемпіоном в напівсередньому та середньому дивізіонах Жоржем Сен-П'єром. Інші подробиці угоди не розкриваються.