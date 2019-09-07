Хабіб Нурмагомедов повністю роздягнувся, щоб вкластися у вагу перед боєм UFC242: відео

Чемпіон світу UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов заледве вклався у свою вагову категорію. На зважені йому довелося навіть зняти шорти та білизну.

Варто нагадати, що легка вага у змішаних єдиноборствах – це до 155 фунтів, або ж 70,3 кілограма. Головне – показати цю вагу на офіційному зважуванні. До цього бійці можуть мати й більшу вагу (як і після зваження). Так, Хабіб Нурмагомедов ще за два дні до зваження важив близько 76 кілограмів. Зайву вагу він скинув. Але щоб вкластися в ліміт при офіційному зваженні, йому довелося роздягнутися догола.

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Відео, як Хабіб Нурмагомедов роздягається догола на зваженні

Варто зазначити, що якщо б Хабіб не вклався у свою вагову категорію, в нього могли б забрати чемпіонський титул, а його бій проти Пор'є втратив би звання титульного.

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Хабіб вже не вперше має проблеми з вагою. У 2013 році він вже провалив зважування перед боєм з Абелем Трухільо. А у 2017 році не зумів прийти на зваження через сильне зневоднення організму через намагання скинути зайву вагу.

Нагадаємо, бій Хабіб Нурмагомедов – Дастін Пор'є відбудеться у суботу, 7 вересня. Початок вечора бою UFC242 – о 21:00.