Хабіб Нурмагомедов визначився з датою наступного поєдинку

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Хабіб Нурмагомедов
Хабіб Нурмагомедов

Володар пояса чемпіона UFC в легкій вазі Хабіб Нурмагомедов проведе наступний бій у березні або квітні 2020 року.

Відповідну інформацію озвучив менеджер російського бійця Різван Магомедов. При цьому місце та ймовірний суперник поки невідомі.

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Нагадаємо, останній бій Хабіб Нурмагомедов провів проти Дастіна Пор'є 7 вересня в Абу-Дабі. Росіянин переміг задушливим прийомом та захистив свій чемпіонський титул. За цей бій Хабіб отримав понад 6 мільйонів доларів, у той час як його суперник – лише 290 тисяч. Одразу після бою виклик Хабібу кинув Конор МакГрегор, який навіть готовий битися в Москві. Однак він не один такий – Тоні Фергюсон теж бажає провести бій з росіянином.

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Теги: Спорт Хабіб Нурмагомедов MMA Змішані єдиноборства
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