Не встиг Джастін Гейджі дізнатися про бій з Хабібом Нурмагомедовим, як розпочав активну підготовку. Гейджі, який володіє тимчасовим поясом чемпіона UFC у легкій вазі, офіційно спробує перемогти чинного володаря титулу – Нурмагомедова.

Гейджі провів спаринг з Усманом

Джастін Гейджі показав фрагмент спарингу з чемпіоном напівсереднього дивізіону Камару Усманом. Про це повідомляє 24 канал.

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Гейджі та Усман спершу провели невелику сутичку на "нижньому поверсі", після чого обмінялися серією важких ударів по корпусу.

Після того, як вийшов час сутички, Гейджі від втрати сил впав на настил, намагаючись перевести дух.

"Сталь точить сталь. Скільки б ви заплатили за те, щоб подивитися кілька раундів цього? Усман виглядає, як справжній вбивця. Радий, що тепер він у нас у залі. Просто два хлопці весело проводять час", – написав Гейджі.

Попередні поєдинки бійців

Джастін Гейджі замінив хабіба у поєдинку з Тоні Фергюсоном. У травні Джастін сенсаційно нокаутував Тоні і став тимчасовим чемпіоном світу.

Попередній поєдинок непереможний Хабіб провів ще 7 вересня 2019 року. Тоді росіянин здолав Дастіна Пуар'є.

Хабіб і Гейджі зустрінуться у рамках турніру UFC 253, який відбудеться 19 вересня в Абу-Дабі.