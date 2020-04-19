Хачеріді намагався вдарити рефері після матчу
У центральному матчі 5 туру чемпіонату Білорусі "Вітебськ" приймав "Динамо" Брест, в якому виступають відразу троє українців. Поєдинок завершився скандальною перемогою господарів поля.
Український футболіст Євген Хачеріді став антигероєм матчу. Євген наприкінці матчу заробив вилучення через удар суперника та "привіз" у власні ворота пенальті.
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Після матчу український гравець оборони намагався вдарити головного суддю матчу Сергія Чистова, інформує "Прессбол".
Також масажист брестського клубу Сергій Лапицький ображав бригаду арбітрів нецензурною лайкою і погрожував фізичною розправою.
"Динамо" закінчувало зустріч удев'ятьох. Крім Хачереді, за дві жовті картки був вилучений Кікі Габі.
Відео вилучення Хачеріді
Після 5 турів "Динамо" посідає тільки 10 сходинку. За клуб із Бреста також грають українці Артем Мілевський та Олександр Нойок.
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