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Хачеріді намагався вдарити рефері після матчу

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Євген Хачеріді / "Динамо" Брест

У центральному матчі 5 туру чемпіонату Білорусі "Вітебськ" приймав "Динамо" Брест, в якому виступають відразу троє українців. Поєдинок завершився скандальною перемогою господарів поля.

Український футболіст Євген Хачеріді став антигероєм матчу. Євген наприкінці матчу заробив вилучення через удар суперника та "привіз" у власні ворота пенальті.

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Після матчу український гравець оборони намагався вдарити головного суддю матчу Сергія Чистова, інформує "Прессбол".

Також масажист брестського клубу Сергій Лапицький ображав бригаду арбітрів нецензурною лайкою і погрожував фізичною розправою.

"Динамо" закінчувало зустріч удев'ятьох. Крім Хачереді, за дві жовті картки був вилучений Кікі Габі.

Відео вилучення Хачеріді

Після 5 турів "Динамо" посідає тільки 10 сходинку. За клуб із Бреста також грають українці Артем Мілевський та Олександр Нойок.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Футбол Спорт
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