Хачеріді офіційно став гравцем "Динамо" Брест

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Євген Хачеріді
Євген Хачеріді / dynamo-brest.by

Український футболіст Євген Хачеріді офіційно знайшов собі новий клуб. Колишній гравець київського "Динамо" та збірної України став футболістом брестського "Динамо".

Сторони підписали угоду терміном на два роки, повідомляє білоруський клуб. Контракт почне діяти з 1 січня 2020 року до кінця 2021 року.

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Євген Хачеріді приєднався до "Динамо" як вільний агент. Останнім клубом для Хачеріді був грецький ПАОК, куди він теж перейшов як вільний агент з київського "Динамо" у 2018 році.

Але за сезон Хачеріді зіграв лише в 11 матчах, при цьому ставши чемпіоном та володарем Кубка Греції. Там він виступав разом з іншим українцем – Євгеном Шаховим, який перебрався в італійський "Лечче".

Зазначимо, що за "Брест" виступають ще троє гравців з України – Артем Мілевський, Олександр Нойок та Олексій Хобленко.

Після 25 турів у чемпіонаті Білорусі "Динамо" є одноосібним лідером.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Трансфери
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