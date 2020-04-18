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Хачеріді отримав червону за удар п'ятою та став антигероєм матчу в Білорусі: відео

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Євген Хачеріді / ФК "Динамо" Брест

Захисник "Динамо" Брест Євген Хачеріді отримав пряму червону картку в матчі 5-го туру чемпіонату Білорусі проти "Вітебська" – 0:1.

Вітебськ – Динамо Брест 1:0

Гол: Ніколаєску, 87 (пен)
Вилучення: Кікі, 73, Хачеріді, 85

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У складі "Динамо" з перших хвилин вийшли Євген Хачеріді, Олександр Нойок та Артем Мілевський. До слова, останній мав у своєму активі 2 забиті м'ячі у 4-х турах та двічі потрапляв у символічну збірну туру.

У першому таймі команди голів не забивали. На 73-й хвилині "Динамо-Брест" залишилося в меншості – другу жовту картку отримав захисник Кікі Габі.

На 85-й хвилині український захисник гостей Євген Хачеріді привіз пенальті у свої ворота. Крім того, центрбек "Динамо-Брест" отримав пряму червону картку. Нападник "Вітебська" Іон Ніколаеску був точний з одинадцятиметрової позначки і приніс господарям поля перемогу.

За "Вітебськ" весь поєдинок відіграв український хавбек Максим Каленчук. Захисник Олег Карамушка залишився на лавці запасних.

  • "Динамо-Брест" з сімома очками йде на 9-й позиції. "Вітебськ" набрав 10 очок і посідає друге місце.
  • У наступному турі 25 квітня "Динамо-Брест" вдома прийматиме "Шахтар" Солігорськ Юрія Вернидуба.

Вилучення Євгена Хачеріді

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Динамо Новини Спорту Футбол Спорт
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