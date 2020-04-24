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Хачеріді отримав тривалу дискваліфікацію за скандальну витівку у чемпіонаті Білорусі

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Євген Хачеріді
Євген Хачеріді / ФК ПАОК

Контрольно-дисциплінарний комітет Білоруської федерації футболу покарав захисника "Динамо-Брест" українця Євгена Хачеріді тривалою дискваліфікацією і грошовим стягненням.

Оборонець "Динамо" Брест був вилучений у матчі з "Вітебськом" за неспортивну поведінку, а після гри намагався з'ясувати стосунки з арбітром Сергієм Чистовим. Як повідомляв 24 канал, Хачеріді "заробив" вилучення наприкінці гри. Оборонець вдарив гравця команди-суперниці, за що отримав пряму червону карту.

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За свої дії 32-річний Хачеріді дискваліфікований на 5 матчів та отримав штраф у розмірі 50 базових величин (близько 15 тисяч гривень), повідомляє офіційний сайт Асоціації Білоруської федерації футболу.

Трохи менш сувору санкцію отримав Сергій Лапіцький (масажист "Динамо" Брест). Він пропустить 3 гри та сплатить 3 базові величини штрафу.

Очікується, що санкції до українця застосує і "Динамо" Брест, але наразі клуб не оголошував про дисциплінарні заходи щодо колишнього захисника збірної України.

Вітебськ – Динамо Брест відеоогляд матчу

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Новини Білорусі
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