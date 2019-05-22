Хачеріді разом із сексуальною дружиною відпочиває на Мальдівах: фото

Екс-захисник "Динамо", а нині футболіст грецького ПАОКу Євген Хачеріді відпочиває на Мальдівах разом із сім'єю.

Євген разом з дружиною Вікторією проводить відпустку на екзотичних островах. Відповідне фото футболіст показав у власному Instagram.

Читайте також: "Шахтар" близький до підписання екс-зірки "Динамо"

Спорт 24 писав, що Євген Хачеріді знаходиться в процесі розірвання свого контракту з ПАОКом. Найближчим часом 31-річний захисник отримає статус вільного агента.

Хачеріді перебрався до Греції з "Динамо" в кінці травня минулого року, але з тих пір зіграв лише 11 матчів у всіх турнірах. При цьому в грецькій Суперлізі захисник виходив на поле всього 3 рази.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram