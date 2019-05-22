Хачеріді разом із сексуальною дружиною відпочиває на Мальдівах: фото

1991 Читать новость на русском
Євген Хачеріді відпочиває на Мальдівах
Євген Хачеріді відпочиває на Мальдівах / ФК "Динамо"

Екс-захисник "Динамо", а нині футболіст грецького ПАОКу Євген Хачеріді відпочиває на Мальдівах разом із сім'єю.

Євген разом з дружиною Вікторією проводить відпустку на екзотичних островах. Відповідне фото футболіст показав у власному Instagram.

Читайте також: "Шахтар" близький до підписання екс-зірки "Динамо"

Спорт 24 писав, що Євген Хачеріді знаходиться в процесі розірвання свого контракту з ПАОКом. Найближчим часом 31-річний захисник отримає статус вільного агента.

Хачеріді перебрався до Греції з "Динамо" в кінці травня минулого року, але з тих пір зіграв лише 11 матчів у всіх турнірах. При цьому в грецькій Суперлізі захисник виходив на поле всього 3 рази.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Зеленський призначив Баканова першим заступником голови СБУ
сьогодні
44298
Теги: Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хачеріді разом із сексуальною дружиною відпочиває на Мальдівах: фото
сьогодні 13:15 Хачеріді разом із сексуальною дружиною відпочиває на Мальдівах: фото
1994
Росія зіграє з США, Канада – зі Швейцарією: визначилися учасники 1/4 фіналу ЧС з хокею
сьогодні 11:20 Росія зіграє з США, Канада – зі Швейцарією: визначилися учасники 1/4 фіналу ЧС з хокею
353
Воротар українського клубу розповів про премії від "Динамо" за відібрані очки в "Шахтаря"
21 травня 19:55 Воротар українського клубу розповів про премії від "Динамо" за відібрані очки в "Шахтаря"
1088
"Ворскла" дивом перемогла "Десну" в Чернігові: відео
21 травня 18:55 "Ворскла" дивом перемогла "Десну" в Чернігові: відео
295
"Боруссія" Д офіційно придбала футболіста збірної Німеччини: фото
21 травня 17:16 "Боруссія" Д офіційно придбала футболіста збірної Німеччини: фото
328
Новини
Більше новин
Залиште відгук