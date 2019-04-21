Хачеріді та Шахов стали чемпіонами Греції, їм підкорилося унікальне досягнення

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ПАОК
ПАОК / twitter.com/PAOK_FC

Перемога в матчі 29-го туру чемпіонату Греції над "Левадиакосом" з рахунком 5:0 дозволила ПАОКу за тур до кінця чемпіонату оформити чемпіонство.

У вирішальному матчі дублем відзначився український півзахисник ПАОКу Євген Шахов.

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Ще один українець у складі греків Євген Хачеріді не потрапив в заявку на матч.

ПАОК зумів оформити чемпіонський титул вперше за 34 роки. В останній раз команда ставала чемпіоном в сезоні 1984/85.

У цьому сезоні Євген Хачеріді зіграв у всіх турнірах 11 матчів за ПАОК. У свою чергу Шахов з'являвся на полі 37 разів, у його активі 4 голи та 2 результативні передачі.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
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