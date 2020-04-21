Хачеріді вперше заговорив після скандалу з вилученням: розніс арбітра і спростував чутки

Український футболіст Євген Хачеріді потрапив у неприємний скандал у Білорусі. Оборонець "Динамо" Брест був вилучений у матчі з "Вітебськом" за неспортивну поведінку, а після гри намагався з'ясувати стосунки з арбітром Сергієм Чистовим.

Як повідомляв 24 канал, Хачеріді "заробив" вилучення наприкінці гри. Оборонець вдарив гравця команди-суперниці, за що отримав пряму червону карту.

На не щастя для Хачеріді, порушення правил було у штрафному майданчику. Арбітр призначив пенальті, яке реалізував Ніколаєску і приніс "Вітебську" перемогу.

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В інтерв'ю metaratings.by Хачеріді прокоментував дії арбітра. На думку Євгена, арбітр "вбивав" "Динамо" від початку другого тайму.

"Про те, що трапилося навіть нічого говорити. Хто бачив матч, той зрозуміє, що відбувалося на полі. З початку другого тайму арбітр почав нашу команду жорстко вбивати", – заявив Євген.

Хачеріді згадав досвід в чемпіонаті України. Але, на його думку, навіть у матчах між київським "Динамо" і "Шахтаря" такого свавілля не було.

Арбітр чудив постійно. Як можна п'ять разів футболіста змушувати перекидати аут?! У Білорусі є кваліфіковані судді, минулий наш матч обслуговували професіонали. А цей... Якби я був на чолі суддівського корпусу Федерації футболу Білорусі, вигнав би його без зволікань,

– зазначив Хачеріді.

"Кілька матчів назад, уявіть, цей суддя призначив п'ять пенальті в одному матчі! Його відсторонили. Зараз знову повернули. Всі бачили і розуміли, що відбувається", – додав футболіст.

Хачеріді вважає, що друга жовта картка оборонцю Кікі у матчі з "Вітебськом" була несправедлива.

"Він в метрі від гравця йшов у підкаті з рукою, там прибрати її було неможливо. Цей суддя – ганьба білоруського футболу", – підсумував Хачеріді.

Вітебськ – Динамо Брест відеоогляд матчу

Після скандалу з'явилися чутки буцімто "Динамо" Брест розірве контракт з Хачеріді через його поведінку. У пресслужбі "Динамо" спростували інформацію.

Хачеріді заявив, що чув цю інформацію, але не здивований такого роду чуткам.

Так, я читав в пресі про новини, що нібито клуб через це вилучення розірве зі мною контракт. Про мене за стільки років чого тільки не писали. Тому до таких новин я вже звик,

– сказав Євген.

Хачереді заявив, що йому подобається у "Динамо".

"Хочу грати, тим більше, що більше року не грав. Тут хороший рівень футболу і рівень чемпіонату", – заявив захисник.

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В інтерв'ю сайту брестського "Динамо" Хачеріді попросив вибачення у гравця "Вітебська", якого вдарив п'ятою, і арбітру матчу.

Хачереді сказав, що здивований записом у протоколі матчу про те, що після гри він в агресивній формі намагався вдарити арбітра.

"Перебуваючи в запалі емоцій, я зробив помилку, відмахнувшись від суперника в неігровому епізоді. Я не до кінця пам'ятаю той момент, емоції просто переповнювали мене", – розповів Хачереді.

У будь-якому випадку, я вважаю своїм обов'язком принести вибачення гравцеві суперника Дієго Сантосу за негідну поведінку, а також головному судді Сергію Чистову. Я не хотів застосовувати фізичну силу до арбітра, просто висловив свою думку з приводу його роботи в цій зустрічі,

– заявив Євген.

Футболіст додав, що виною всьому його характер і почуття підвищеної справедливості.

"Усвідомлюю свою проблему і постійно працюю над собою. Обіцяю, що в новому для мене чемпіонаті Білорусі буду максимально стриманим – таке більше не повториться", – резюмував Хачеріді.

Хачеріді став гравцем білорусів 1 січня 2020 року. Євген перейшов у "Динамо" як вільний агент.

Чинна угода українця з "Динамо" діє до 31 грудня 2021 року.

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