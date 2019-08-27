Харчування Олександара Усика: прості секрети ідеального тіла боксера

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22 липня Олександр Усик феєрично переміг росіянина Мурата Гассієва та став королем крузервейту. Заради такого тріумфу Олександрові довелося не лише гарувати в боксерському залі, але й дуже ретельно стежити за власним раціоном.

У день зважування перед боєм Олександр Усик з ростом 190 сантиметрів важив 90 кілограмів. Зайвого сантиметра на тілі і з лупою не можливо було знайти. Хоча між боями вага під українцем може показати і більше ніж 100 кілограмів.

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Нелюдські фізичні навантаження, які долає Усик, вам точно не потрібні, якщо звісно на вас не чекає бій за титул чемпіона світу. А от тонкощі харчування українського атлета та головна родзинка фітнес-роботи стануть у пригоді буквально всім.

Тренування

Уся підготовка триває близько двох місяців і Олександр намагається ці шалені навантаження долати з усмішкою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

Прямо посеред тренування Усик запросто може почати танцювати. Власне, це ще й дає українцеві додаткову перевагу. Адже класна робота ніг – одна з візитівок цього боксера. Тому, якщо бойові види спорту для вас це занадто брутально, то ласкаво просимо у танці. Пристойні фізичні навантаження тут вам гарантують. Танця можна спалити понад трьохсот кілокалорій за годину.

Дивіться запальні танці Олександра Усика під час тренування: 

Харчування

У табір Олександра категорично заборонено проносити сіль, цукор, картоплю та мучні вироби. Прості вуглеводи з меню викреслюємо. Ба більше, з віком Усик навіть у відпустці почав уникати не особливо корисних страв, зокрема, цукру та солі. Не зловживає навіть улюбленими сирниками.

сирники
Усик обмежує себе у простих вуглеводах

На старті підготовки українець споживає дуже багато вуглеводів. Йому необхідно багато енергії, аби гарувати на тренуваннях. Під завершення вуглеводів у раціоні стає менше – 40%, ще 30% – білки.

Чемпіон вживає винятково свіжі продукти. Харчується під пильним наглядом свого власного дієтолога Олександра Фоки. Якщо раніше програма написана Фокою була спрямована у першу чергу на те, аби зігнати вагу. То тепер пріоритети трохи змінилися.

фока
Олександр Фока

Як відомо, Усик піднявся у ваговій категорії. Залишив трон крузервейту, щоб завоювати титул короля надважкого дивізіону. Це, звісно, не означає, що українець припинив харчуватися правильно. Просто, як жартує сам Олександр, почав їсти додаткову порцію макаронів.

А от від чого українець не відмовляється і під час тренувань – так це від сала. У таборі Олександр витрачає просто шалену для звичайної людини кількість енергії. Тому він може собі дозволити такий калорійний продукт.

Сало: його шкода та користь

Скільки сала можна їсти? 

Простим же смертним салом краще не зловживати. 20 або максимум 30 грамів на день – цілком достатньо. Адже по суті це суміш жирів, а вони хоч і безумовно потрібні нашому організму, але в невеликій кількості. Тому, якщо поїли сала, то обмежте вживання солодощів, інших тваринних жирів, м'яса та олії.

сало
Улюблена страва Усика – сало

• Чим корисне сало? 

– містить у собі лінолеву і арахідонову кислоти, які захищають судини людини. А значить безпосередньо впливають на якість та – тривалість життя;
– має протизапальний ефект;
– прозорий кристал холін, яким багатий продукт, грає важливу роль в обміні жирів.

Несподівано хороша ідея – смажити на салі. Воно дуже стійке до нагрівання, тому шкідливі канцерогени не утворюються. Холестерину, який так лякає багатьох людей, тут небагато. У 100 грамах – лише третина денної норми. Тому смакуйте на здоров'я.

От Усик, наприклад, сало їсть із різними кашами – це основа раціону боксера. Смаженого Олександр уникає. Віддає перевагу стравам, приготованим на пару.

каша сало
Каша із салом

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Теги: Новини України Зірки на тарілці Новини Спорту Олександр Усик Бокс Здорове харчування Спорт
Джерело: 24 канал
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