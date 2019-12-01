"Харківські Соколи" здобули історичну перемогу, здолавши в драматичній битві "Черкаські Мавпи"

"Харківські Соколи" вибороли першу перемогу в сезоні. "Соколи" здолали в понад двогодинному домашньому поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч "Черкаські Мавпи".

Харківські Соколи – Черкаські Мавпи 77:72 (7:19, 20:22, 27:15, 23:16)

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Харків’яни в гонитві за дебютною перемогою в сезоні з перших хвилин матчу намагалися не дозволяти гостям надто вільно почуватися на майданчику. Однак гості поступово все ж перебрали контроль за грою у свої руки. Допомогла в цьому значно краща реалізація кидків. У підсумку за перші 10 хвилин гості вийшли вперед на 12 очок.

Однак уже в другій чверті господарі вирівняли гру. Гості тримали дистанцію у рахунку завдяки запасу з першої чверті.

Переломною у поєдинку стала третя чверть. "Соколи" додали тиску, покращивши при цьому реалізацію дальніх кидків. Коли у гостей і надалі залишався лише один реалізований триочковий, харків’яни вже забили чотири, три з яких забив Бояркін.

До заключної чверті "Соколи" змогли відіграти відставання до двох очок. Уже в останній частині гри харків’яни вийшли вперед та втримали перемогу в затяжному завершенні понад двогодинного поєдинку.