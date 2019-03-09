Харків’янин Тихон Черняєв – 9-річний шаховий рекордсмен

Юний український шахіст Тихон Черняєв готується до нових змагань і рекордів.

Нещодавно спортивні медіа багато писали про юного шахіста Гукеша Доммараджу з Індії, який став наймолодшим на сьогодні гросмейстером світу. Юний талант завоював найвище звання, коли йому виповнилося лише 12 років 7 місяців і 17 днів!



Тихон Черняєва на п'єдесталі

Лише цей "хвостик з 17 днів" не дозволив Гукешу побити рекорд Сергія Карякіна, який в далекому 2002 році став гросмейстером у 12 років і 7 місяців і до цього часу залишається наймолодшим маестро в історії. До речі, Росія дуже гордиться цим рекордом, але, нагадаємо, що не має до нього ані найменшого стосунку – встановив Карякін досягнення, коли був українцем і навчався в славетному Краматорському шаховому клубі ім. Момота разом з іншими нашими зірками, зокрема, Русланом Пономарьовим, який свого часу став наймолодшим чемпіоном світу в історії шахів.



Тихон Черняєв: фото на пам'ять перед шаховою битвою

Втім, Україні не варто жити лише спогадами. Зараз у нас підростає достойна шахова зміна. Наприклад, 9-річний харків’янин Тихон Черняєв уже встановив кілька рекордів.

Хронологія досягнень Тихона Черняєва



5 років – рекордсмен Національного Реєстру Рекордів України як наймолодший шахіст-першорозрядник.

6 років – чемпіон Харкова і Харківської області у вікових категоріях до 8-ми, 10-ти і 12-ти років.

6 років – отримав найвищий у світі стартовий рейтинг ФІДЕ у класичній грі (1685), швидкій грі (1992) і бліці (2009) серед дітей. Рейтинг зі швидкої гри і бліцу – на рівні 20-річних шахістів і старших.

6, 7, 8 років – перший номер світу, Європи і України в рейтингу ФІДЕ серед хлопців до 8-ми років.

7 років – дворазовий чемпіон України зі швидкої гри серед хлопців до 8 і 10 років, чемпіон з бліцу до 8 років, віце-чемпіон до 8 років, бронзовий призер до 10 років.

7 років – наймолодший шахіст світу, в якого є персональний YouTube-канал – PeshkaCh Tihon Chernyaev. До речі, є у нього і власна сторінка досягнень. Редактор обох ресурсів – мама Тихона – Світлана Черняєва.

7 років і 9 місяців – наймолодший кандидат у майстри спорту в історії шахів!

8 років і 3 місяці – дворазовий чемпіон світу зі швидких шахів і бліцу серед хлопців до 10 років.



Тихон Черняєв і зірка світових шахів Павло Ельянов

Днями Тихону Черняєву виповнилося 9 років. Побажаємо юному шахісту перемог, творчих досягнень, ну і, звісно, нових рекордів.

Читайте інтерв'ю з зіркою шахів України Іллею Нижником:



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