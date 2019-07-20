Харлан виграла чемпіонат світу з фехтування, перемігши росіянку

2544 Читать новость на русском

Українська спортсменка Ольга Харлан виграла чемпіонат світу з фехтування у Будапешті (Угорщина). Це четверта перемога на чемпіонатах світу для Харлан в індивідуальному турнірі.

На шляху до фіналу в 1/8 Харлан здолала Абандон Соеон Чой (15:12) з Південної Кореї. У чвертьфіналі в жіночій шаблі Ольга обіграла землячку Аліну Комащук – 15:14.

Читайте також: Українка Ольга Харлан стала чемпіонкою Європи з фехтування

У півфіналі Ольга зустрілася з румункою Б'янкою Паску. Харлан розгромила свою суперницю з рахунком 15:5.

У вирішальній битві представниці України протистояла росіянка Софія Великая. Від початку Ольга захопила перевагу, однак під кінець зустрічі росіянці вдалося вийти вперед.

Великій потрібен був один укол, щоб здобути перемогу. Проте Харлан вчасно зібралася й вирвала перемогу 15:14. Для Харлан це четверта індивідуальна перемога на чемпіонатах світу.

До цього Ольга вигравала чемпіонат світу у 2013, 2014 та 2017 роках.

На чемпіонаті світу в Будапешті українці вибороли вже три медалі. Раніше бронзові нагороди виграли Ігор Рейзлін та Олена Кривицька.

Чемпіонат світу з фехтування триватиме в Будапешті до 23-го липня.

blog_ava
Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників проходить в Раду
22 липня
14728
Теги: Спорт Новини Спорту Фехтування Ольга Харлан
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
22 липня 14:20 Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
353
Трансфери команд УПЛ: онлайн
22 липня 17:48 Трансфери команд УПЛ: онлайн
9546
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
17 липня 13:32 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
4862
"Карпати" офіційно підписали чергового новачка
22 липня 17:31 "Карпати" офіційно підписали чергового новачка
372
Ломаченко та Усик винайшли новий вид спорту, схрестивши бокс з футболом: відео
22 липня 09:22 Ломаченко та Усик винайшли новий вид спорту, схрестивши бокс з футболом: відео
2523
Новини
Більше новин
Залиште відгук