Харлан виграла чемпіонат світу з фехтування, перемігши росіянку

Українська спортсменка Ольга Харлан виграла чемпіонат світу з фехтування у Будапешті (Угорщина). Це четверта перемога на чемпіонатах світу для Харлан в індивідуальному турнірі.

На шляху до фіналу в 1/8 Харлан здолала Абандон Соеон Чой (15:12) з Південної Кореї. У чвертьфіналі в жіночій шаблі Ольга обіграла землячку Аліну Комащук – 15:14.

Читайте також: Українка Ольга Харлан стала чемпіонкою Європи з фехтування

У півфіналі Ольга зустрілася з румункою Б'янкою Паску. Харлан розгромила свою суперницю з рахунком 15:5.

У вирішальній битві представниці України протистояла росіянка Софія Великая. Від початку Ольга захопила перевагу, однак під кінець зустрічі росіянці вдалося вийти вперед.

Великій потрібен був один укол, щоб здобути перемогу. Проте Харлан вчасно зібралася й вирвала перемогу 15:14. Для Харлан це четверта індивідуальна перемога на чемпіонатах світу.

До цього Ольга вигравала чемпіонат світу у 2013, 2014 та 2017 роках.

На чемпіонаті світу в Будапешті українці вибороли вже три медалі. Раніше бронзові нагороди виграли Ігор Рейзлін та Олена Кривицька.

Чемпіонат світу з фехтування триватиме в Будапешті до 23-го липня.