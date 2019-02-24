Харлан завоювала першу медаль у сезоні, українка влаштувала справжню драму

Українська фехтувальниця Ольга Харлан завоювала дебютну у сезоні медаль. Ольга драматично програла у півфіналі Гран-прі Каїра й задовольнилася бронзою.

Виступ на Гран-прі в Єгипті Харлан, яка була посіяна під третім номером, розпочала впевненою перемогою над дворазовою чемпіонкою Азії в команді Хенг Янг 15:4. Потім Харлан пройшла росіянку Ольгу Нікітіну (15:9) і свою подругу українку Аліну Комащук (15:9).

Читайте також: Українська олімпійська чемпіонка невдало впала на телевізор під час змагання: відео курйозу

У чвертьфіналі Харлан зійшлася з шостою сіяною, срібною призеркою Азіатських ігор-2018 китаянкою Шао Йакі й перемогла 15:6.

Сутичка за вихід у фінал вийшла надзвичайно цікавою та драматичною. Харлан зустрілася з другою сіяної кореянкою Чои Су Йон. Кореянка повела 5:0 і лише після цього українка зуміла вперше вдарити суперницю. Переломний момент настав за рахунку 10:4 на користь Су Йон. Харлан почала відігравати відставання, але після п'яти вдалих атак оступилася і, здавалося, серйозно підвернула ногу.

Лікарі оперативно допомогли українці, після чого Харлан зрівняла рахунок – 11:11, а потім і зовсім повела – 14:12. Для виходу у фінал українці не вистачало лише одного удару.

У підсумку, шаблістки практично одночасно вдарили один одного і судді довго не могли прийняти рішення, кому віддати вирішальне очко. Перемогла все ж кореянка – 15:14.

Читайте також: Ольга Харлан отримала престижну нагороду в Парижі: фото

Таким чином, Харлан завоювала першу медаль сезону – бронзу. Перше місце дісталося росіянці Софії Великій, яка у фіналі здолала кореянку з рахунком 15:12. Друга бронза у француженки Сесілії Берді.

Харлан, яка стала переможницею загального заліку торішнього Кубка світу, була змушена пропустити перший етап нового сезону, а потім невдало виступила в Солт-Лейк-Сіті, програвши в першому ж бою.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram