Харріс за 12 секунд нокаутував зрадника України Олійника в бою UFC: відео

4362 Читать новость на русском
Харріс нокаутував Олійника
Харріс нокаутував Олійника / USA Today

У Сан-Антоніо на турнірі UFC on ESPN 4 американець Уолт Харріс (13-7) в рамках важкої ваги нокаутував за 12 секунд колишнього українця, який виступає за Росію, Олексія Олійника (57-13-1).

Харріс обрушив на Олійника серію ударів, вирішальним з яких став удар лівою рукою.

Читайте також: Український боєць програв нокаутом скандальному брату Нурмагомедова: відео

Росіянин впав на настил, отримав ще кілька ударів, після чого рефері зупинив бій на 12-й секунді. Це третій найшвидший нокаут в історії важкого дивізіону UFC.

Після бою Олійник потрапив до лікарні з підозрою на розрив хрестоподібних зв'язок коліна.

Для 42-річного Олійника, який у 2015 році на поєдинок в США вийшов у футболці з зображенням президента Росії Путіна, ця поразка стала 13-ю в кар'єрі при 57 перемогах і 1 нічиї.

blog_ava
З шоу-бізнесу в політику: які зірки проходять в Раду нового скликання і хто уже мав мандат
22 липня
43425
Теги: Новини Росії Спорт Новини Спорту Змішані єдиноборства
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
22 липня 14:20 Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
348
Трансфери команд УПЛ: онлайн
22 липня 17:48 Трансфери команд УПЛ: онлайн
9541
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
17 липня 13:32 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
4862
"Карпати" офіційно підписали чергового новачка
22 липня 17:31 "Карпати" офіційно підписали чергового новачка
370
Ломаченко та Усик винайшли новий вид спорту, схрестивши бокс з футболом: відео
22 липня 09:22 Ломаченко та Усик винайшли новий вид спорту, схрестивши бокс з футболом: відео
2520
Новини
Більше новин
Залиште відгук