Харріс за 12 секунд нокаутував зрадника України Олійника в бою UFC: відео

У Сан-Антоніо на турнірі UFC on ESPN 4 американець Уолт Харріс (13-7) в рамках важкої ваги нокаутував за 12 секунд колишнього українця, який виступає за Росію, Олексія Олійника (57-13-1).

Харріс обрушив на Олійника серію ударів, вирішальним з яких став удар лівою рукою.

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Росіянин впав на настил, отримав ще кілька ударів, після чого рефері зупинив бій на 12-й секунді. Це третій найшвидший нокаут в історії важкого дивізіону UFC.

WALT HARRIS JUST KNOCKED OUT ALEKSEI OLEINIK IN 12 SECONDS!!!!! OLEINIK WAS OUT COLD!!! #UFCSanAntonio pic.twitter.com/QBJjTeRLwo — #34 (@ftbeard_17) 21 июля 2019 г.

Після бою Олійник потрапив до лікарні з підозрою на розрив хрестоподібних зв'язок коліна.

Для 42-річного Олійника, який у 2015 році на поєдинок в США вийшов у футболці з зображенням президента Росії Путіна, ця поразка стала 13-ю в кар'єрі при 57 перемогах і 1 нічиї.