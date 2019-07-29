"Ліверпуль" підписав наймолодшого гравця в історії АПЛ Харві Елліотта

40 Читать новость на русском
Харві Елліотт - офіційно футболіст Ліверпуля
Харві Елліотт – футболіст "Ліверпуля"

"Ліверпуль" офіційно оголосив про трансфер наймолодшого гравця в історії АПЛ Харві Елліотта.

Термін дії контракту між мерсисайдців і юним футболістом не розголошується.

Читайте також: "Ліверпуль" підпише наймолодшого футболіста в історії АПЛ

16-річний вінгер став наймолодшим дебютантом в історії АПЛ. У травневому матчі чемпіонату Англії (граючи за "Фулхем") Елліотт з'явився в грі проти "Вулверхемптоному" у віці 16 років і 30 днів.

А у вересні минулого року юний півзахисник зіграв за "Фулхем" в Кубку Ліги, коли йому було всього 15 років і 174 дні.

Згодом Харві Елліотт відмовився продовжувати з "дачниками" угоду, щоб перебратися в більш статусний клуб.

У послугах футболіста також були зацікавлені "Арсенал", "Манчестер Сіті", мадридський "Реал" і ПСЖ. Передбачається, що Харві Елліотт зробив вибір на користь "Ліверпул", так як його підтримували на "Енфілді".

У минулому сезоні англієць зіграв 18 матчів за молодіжну команду "Фулхема", в яких відзначився 5 голами і 4 результативними передачами.

blog_ava
Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
сьогодні
9388
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Ліверпуль
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Українка Харлан незвичним чином відсвяткувала перемогу на чемпіонаті світу: фото
сьогодні 10:44 Українка Харлан незвичним чином відсвяткувала перемогу на чемпіонаті світу: фото
1541
Трансфери команд УПЛ: онлайн
27 липня 12:58 Трансфери команд УПЛ: онлайн
10457
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
25 липня 21:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
5620
Ферстаппен виграв гран-прі Німеччини, Феттель – другий, Хемілтон поза топ-10
28 липня 18:58 Ферстаппен виграв гран-прі Німеччини, Феттель – другий, Хемілтон поза топ-10
213
Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
28 липня 18:30 Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
1162
Новини
Більше новин
Залиште відгук