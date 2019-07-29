"Ліверпуль" підписав наймолодшого гравця в історії АПЛ Харві Елліотта

"Ліверпуль" офіційно оголосив про трансфер наймолодшого гравця в історії АПЛ Харві Елліотта.

Термін дії контракту між мерсисайдців і юним футболістом не розголошується.

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16-річний вінгер став наймолодшим дебютантом в історії АПЛ. У травневому матчі чемпіонату Англії (граючи за "Фулхем") Елліотт з'явився в грі проти "Вулверхемптоному" у віці 16 років і 30 днів.

А у вересні минулого року юний півзахисник зіграв за "Фулхем" в Кубку Ліги, коли йому було всього 15 років і 174 дні.

Згодом Харві Елліотт відмовився продовжувати з "дачниками" угоду, щоб перебратися в більш статусний клуб.

У послугах футболіста також були зацікавлені "Арсенал", "Манчестер Сіті", мадридський "Реал" і ПСЖ. Передбачається, що Харві Елліотт зробив вибір на користь "Ліверпул", так як його підтримували на "Енфілді".

У минулому сезоні англієць зіграв 18 матчів за молодіжну команду "Фулхема", в яких відзначився 5 голами і 4 результативними передачами.