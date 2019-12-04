Хацкевич може очолити "Динамо"

Білоруські фахівці Олег Дулуб і Олександр Хацкевич, які свого часу попрацювали і в Україні, входять в число претендентів на пост головного тренера брестського "Динамо".

Як повідомляє "Прессбол", контракт нинішнього наставника брестчан Марцела Лічки оформлений укладено за системою "1+1", і клуб не поспішає продовжувати угоду з чеським фахівцем, який в цьому році привів команду до чемпіонства.

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Якщо Лічка і "Динамо" не знайдуть компроміс, то брестському клубу доведеться шукати нового тренера.

Нагадаємо, екснаставник збірної Білорусі Олександр Хацкевич був звільнений з київського "Динамо" в серпні 2019 року.

Останнім місцем роботи Дулуба, який відомий в Україні по роботі з "Карпатами" і "Чорноморцем", був казахстанський "Атирау".