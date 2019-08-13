Хацкевич може покинути "Динамо" після матчу з "Брюгге"

Відомий у минулому футболіст Олег Саленко розповів, що "Динамо" може залишитися без тренера найближчим часом. Доля наставника киян Олександра Хацкевича залежить від матчу Ліги чемпіонів проти "Брюгге".

У першому матчі, який відбувся 6-го серпня, "Динамо" програло 1:0. Щоб вийти у фінал кваліфікації Ліги чемпіонів "біло-сині" повинні перемогти "Брюгге" вдома у вівторок, 13-го серпня.

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За інформацією Саленка, якщо "Динамо" не зможе пройти "Брюгге", то головного тренера Олександра Хацкевича можуть звільнити.

Думаю, з "Брюгге" – вирішальна гра. У мене є інсайд, що саме від неї залежить доля Хацкевича. Якщо не пройдуть – швидше за все, вилетить і тренер. А ставити замість нього поки нікого. Але знаючи Суркіса, будуть вибирати серед своїх. Той же Юра Мороз (тренер "Динамо" U-21, – Спорт24) – гідний варіант. Буде жорсткий і серйозний тренер, а не те, що зараз,

– заявив Саленко.

Влітку "Динамо" офіційно перепідписало контракт з Олександром Хацкевичем. Угода між сторонами була укладена терміном на два роки.

ЗМІ повідомляли про те, що в контракті білоруського тренера міг бути пункт про те, що він покине "Динамо", якщо не виведе команду в груповий етап Ліги чемпіонів.

Кандидатами на заміну Хацкевича ЗМІ називали Їндржиха Трпишовського, Адама Навалку, шведа Свена-Йорана Ерікссона, Олексія Михайличенка, Юрія Калитвинцева та Юрія Вернидуба.