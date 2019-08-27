Хацкевич може знову очолити "Динамо"
Колишній головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич має два варіанти для продовження кар'єри.
Як повідомляє Dynamomania, в його послугах зацікавлені мінське "Динамо" і "Легія".
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І в "Динамо", і в "Легії" найближчим часом можуть розлучитися з нинішніми тренерами, а Хацкевич розглядається як потенційно пріоритетний кандидат, щоб очолити ці команди.
Зазначається, що в числі претендентів на пост головного тренера мінського "Динамо" також фігурує і екс-наставник "Карпат" і "Чорноморця" Олег Дулуб.
Сам Хацкевич 14 серпня був звільнений з поста головного тренера київського "Динамо" після вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів від "Брюгге" (0:1, 3:3). За 2 роки під керівництвом білоруса кияни виграли 2 Суперкубка України, але тричі поспіль не могли вийти в групу Ліги чемпіонів.
А вже 15-го серпня "Динамо" офіційно очолив Олексій Михайличенко. Свій перший офіційний матч на посаді головного тренера "Динамо" Олексій Михайличенко провів 24-го серпня проти "Олімпіка" (1:1).
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