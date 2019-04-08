Хацкевич назвав головного винуватця програшу "Динамо" у матчі з "Шахтарем"

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував вилучення Дениса Гармаша у чвертьфінальному матчі Кубка України проти "Шахтаря" (1:1, пен. 3:4).

Олександр Хацкевич вважає, що його команда була ближче до перемоги в екстра-таймах, ніж "Шахтар".

Дивіться відеоогляд матчу: "Шахтар" у серії пенальті вибив "Динамо" з Кубка України: відео

"Сьогодні був неофіційний фінал. Нам трішки не пощастило в серії пенальті, хоча в екстра-таймах ми були ближчими до гола. Тут фортуна була на боці "Шахтаря".

Гармаш міг стати і героєм матчу, але став, на жаль, антигероєм. Зараз не буду обговорювати, що з ним робити. Розберемо ситуацію всередині команди,

– сказав Хацкевич в ефірі програми "Великий футбол".

Нагадаємо, що Денис Гармаш боднув у голову Жуніора Мораєса і залишив команду вдесятьох на 62 хвилині. Цікаво, що саме Гармаш забив гол "біло-синіх", відкривши рахунок у матчі.

У півфіналах Кубка України зіграють "Шахтар", "Інгулець", "Зоря" та СК "Дніпро-1". Жеребкування відбудеться 8 квітня, початок о 14:00.

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