Хацкевич не прийшов на післяматчеву прес-конференцію після поразки від "Шахтаря"

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Олександр Хацкевич проігнорував журналістів
Олександр Хацкевич проігнорував журналістів / ФК "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич проігнорував післяматчеву прес-конференцію після поразки його команди від донецького "Шахтаря".

"Динамо" у серії пенальті програло "Шахтарю" у півфіналі Кубка України. При цьому з 61-ої хвилини кияни грали у меншості після вилучення Дениса Гармаша. Правда на 69-ій хвилині склади зрівнялися, коли другу жовту картку отримав нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес.

Подивіться, як "Шахтар" у серії пенальті вибив "Динамо" з Кубка України

При цьому що "Динамо" за весь матч (120 хвилин) провело лише одну заміну – на 82-ій хвилині замість Миколи Шапаренка вийшов Віталій Буяльський.

Коли журналісти у підтрибунному приміщенні спитали у Хацкевича, чому він проігнорував післяматчеву прес-конференцію, він їм коротко відповів: "А про що говорити?".

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Теги: Спорт Футбол Динамо Шахтар
Джерело: 24 Канал
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