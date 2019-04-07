Хацкевич не прийшов на післяматчеву прес-конференцію після поразки від "Шахтаря"
Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич проігнорував післяматчеву прес-конференцію після поразки його команди від донецького "Шахтаря".
"Динамо" у серії пенальті програло "Шахтарю" у півфіналі Кубка України. При цьому з 61-ої хвилини кияни грали у меншості після вилучення Дениса Гармаша. Правда на 69-ій хвилині склади зрівнялися, коли другу жовту картку отримав нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес.
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При цьому що "Динамо" за весь матч (120 хвилин) провело лише одну заміну – на 82-ій хвилині замість Миколи Шапаренка вийшов Віталій Буяльський.
Коли журналісти у підтрибунному приміщенні спитали у Хацкевича, чому він проігнорував післяматчеву прес-конференцію, він їм коротко відповів: "А про що говорити?".