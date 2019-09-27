Хацкевич: Нічого не використовував з того, що було при Лобановському

Екстренер "Динамо" Олександр Хацкевич вперше після своєї відставки дав інтерв'ю. Білоруський фахівець зізнався, що не користувався методиками легенди "Динамо" Валерія Лобановського під час своєї каденції.

За словами Олександра Хацкевича, він має свій напрямок, якому протягом кар'єри слідує.

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Я взагалі нічого не використовував з того, що було при Лобановському. Є свій напрямок і я слідую йому. Можливо, наші погляди з тим же Сергієм Ребровим сходяться у плані контролю м'яча й тренувального процесу. З моєї сторони хотілося більше додати агресії. Але, коли ти 95 відсотків ігрового часу грає у позиційній атаці... Говорять, що команда не біжить. Куди бігти?



Від початку команди виходять проти "Динамо" й "Шахтаря" – завдання відіграти в обороні, не дати простір. І цей термін "команда не біжить". Куди бігти? Спочатку потрібно розхитати цю оборону,

– резюмував Хацкевич в інтерв'ю Вацко Live.

Олександр Хацкевич очолював "Динамо" з 2017 року після відходу Сергія Реброва. З того часу білорус виграв лише Суперкубок України у 2018 і 2019 роках, але так і не став тріумфатором чемпіонату або Кубка України.

Хацкевич покинув клуб після того, як не зміг вивести "Динамо" у груповий етап Ліги чемпіонів. За сумою двох поєдинків "біло-сині" програли бельгійському "Брюгге".

На тренерському містку Хацкевича змінив український фахівець Олексій Михайличенко. Під його орудою "Динамо" у шести матчах здобуло тільки три перемоги. За інформацією ЗМІ, Михайличенко був близький, щоб подати у відставку.