Хацкевич підтвердив інтерес "Динамо" до форварда збірної Люксембургу

Після зустрічі з "Карпатами" наставник "Динамо" Олександр Хацкевич розповів про завдання столичної команди на трансферному ринку.

Зокрема, Хацкевич підтвердив інтерес до форварда збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса.

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Знаєте, в нашу команду пропонують стільки футболістів. Потім пишуть про це. Зайця того ж пропонували. Трансферне вікно ще не закрите. Ми ведемо пошуки атакуючого гравця, а буде це Жерсон або хтось інший, я не можу сказати. Чи цікавимося ми Родрігесом? Так, ми цікавимося ним,

– наголосив тренер "біло-синіх".

Також наставник прокоментував вихід на поле Віктора Циганкова:

Віктора варто привітати з поверненням на поле. Звичайно, його функціональний стан поки не оптимальний, але він буде набирати кондиції. Це футболіст, який потрібен нам як в наступному, так і в подальших матчах.

Спорт 24 писав, що Жерсон Родрігес найближчим часом перейде в київське "Динамо". Кияни з другої спроби зуміли домовитися з японським клубом щодо трансферу гравця збірної Люксембургу.

Чим відомий Жерсон Родрігес?

За збірну Люксембургу форвард відіграв 16 матчів, а також двічі протистояв Україні у відборі до ЧЄ-2020. У складі "Джубіло Івате" в нинішньому сезоні Жерсон Родрігес провів 18 матчів, забивши 7 м'ячів.

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Після першого матчу між Люксембургом та Україною розгорівся скандал, щодо натуралізації Жуніора Мораеса. У відповідь на закиди щодо Мораеса ЗМІ написали, що Родрігес був натуралізований неправильно.

Україна не вимагала технічної поразки для Люксембургу, але передала всі дані про футболіста Литві. Литовці також грали проти Люксембургу.

Родрігес – етнічний португалець, уродженець міста Прагал. Люксембурзьких родичів у нього немає. Виховувався Жерсон у французькому "Метці", до Великого Герцогства перебрався у 2013 році. Таким чином, Родрігес міг порушити правила щодо натуралізації. Втім, ця справа не отримала продовження.

Саме Родрігесу збірна України має завдячувати трьома очками в рамках кваліфікації Євро-2020. У матчі, який відбувся у Люксембурзі, він забив гол у власні ворота наприкінці матчу. Це й принесло Україні важливу перемогу.