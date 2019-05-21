Хацкевич розкрив несподівано деталі переходу Мораеса з "Динамо" в "Шахтар"

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич пригадав, як нападник Жуніор Мораес покидав київський клуб.

Хацкевич зізнався, що тоді ще бразилець симулював травму і відпросився з табору "Динамо", щоб у цей же час пройти медогляд в "Шахтарі".

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"Коли тільки почалися чутки про Мораеса, президент клубу Ігор Суркіс попросив мене переговорити з гравцем. І ось Жуніор сидить в моєму кабінеті, дивиться в очі і запевняє: "Ні, тренере, це неправда, я – динамівець", – сказав тренер "Динамо"

Через певний час знову з'являється така інформація. Президент вже особисто викликає Мораеса, каже, мовляв, я все ще чекаю, щоб приїхав твій агент, давай прийдемо до якогось рішення: хочеш грати у нас – чудово, ні – значить, ні. Але ти мені чесно скажи: "Шахтар" вів з тобою переговори? Той знову: "Ні, ви що, я ні за яких умов в "Шахтар" не піду".

"Потім ще були зустрічі і розмови – з тим же результатом. У підсумку всі ми бачимо, де зараз Мораес. Знаєте, як футболіст він – супер, і як людина – теж. Він просто зробив одну помилку. Потрібно було знайти в собі сміливість і чесно про все сказати", – прокоментував Олександр Хацкевич.

А то виходить, коли ми були в Іспанії на зборах, він приїхав, три дні потренувався і попросив відпустити його через проблем зі здоров'ям. Потім же виявилося, що він в цей час проходив у Шахтарі медогляд. Тому президент і всі інші взяли близько до серця все це. Людина сиділа перед ним, сиділа переді мною – і брехала,

– цитує Хацкевича footclub.com.ua.

Нагадаємо, що за "Динамо" Мораес виступав з 2015 року, ставши в складі київського клубу чемпіоном України. В кінці сезону 2017/18 бразилець став вільним агентом.

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