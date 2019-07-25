Хацкевич вперше оцінив "Брюгге", з яким "Динамо" зіграє у Лізі чемпіонів

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкеивч оцінив бельгійський клуб "Брюгге". Саме із "синьо-чорними" кияни зіграють у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

За словами білоруського фахівця, у команди вже є певна інформація щодо того, що з себе представляє нинішній "Брюгге".

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Уже зараз розуміємо, що нас чекають поєдинки з дуже швидкою командою, яка діє в агресивній манері. У "Брюгге" змінився головний тренер. З попереднім наставником ця команда грала за схемою 4-3-3, яку використовують багато команд Бельгії та Нідерландів. Як буде будуватися гра "Брюгге" при новому тренері, побачимо, але я не думаю, що відбудуться якісь серйозні зміни,

– цитує Хацкевича Dynamo.kiev.ua.

Також Хацкевич назвав джерелом інформації про суперника свого друга Сергія Серебреннікова, який давно живе в Бельгії, а також грав у тамтешній лізі.

Але тільки офіційні матчі покажуть, яким є справжній рівень нинішнього "Брюгге". 2 серпня один з представників нашого тренерського штабу – Вісенте Гомес буде присутній на матчі 2-го туру чемпіонату Бельгії "Брюгге" – "Сент-Трюйден". І, безумовно, ми будемо аналізувати відеозапис поєдинку 1-го туру бельгійської першості за участю "Брюгге", який відбудеться 27 липня,

– сказав тренер "Динамо".

Перший поєдинок протистояння "Брюгге" – Динамо" відбудеться 6-го серпня у Бельгії на стадіоні "Ян Брейдел". Матч-відповідь пройде за тиждень, 13-го серпня, на київському стадіоні НСК "Олімпійський".



Порівняння футболістів "Динамо" та "Брюгге": Інфографіка Спорт24



Порівняння "Динамо" та "Брюгге": Інфографіка Спорт24

До гри проти "Брюгге" кияни проведуть три поєдинки. 28-го липня в Одесі "Динамо" зіграє проти "Шахтаря" за Суперкубок України. 31 липня та 3-го серпня "біло-сині" зіграють два матчі чемпіонату України – проти "Карпат" та ФК "Львова" відповідно.

Деталі матчу Ліги чемпіонів "Брюгге" – "Динамо" читайте на Спорт24.