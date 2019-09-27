Хацкевич вперше прокоментував відставку з "Динамо"

Білоруський фахівець Олександр Хацкевич вперше прокоментував відставку з київського "Динамо". Хацкевич пішов з "Динамо" після того, як у серпні не вивів команду у груповий етап Ліги чемпіонів.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс звільнив Хацкевича у телефонному режимі після невдалої гри з "Брюгге" у кваліфікації Ліги чемпіонів. Зустрічі між президентом "біло-синіх" та екстренером – не було. Хацкевич це підтвердив.

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За словами колишнього тренера киян, він не тримає образи на президента "Динамо" через відставку телефоном

Знаючи Ігоря Михайловича і наші з ним відносини – для мене ніяких питань чи образи не виникало, що (відставка відбулася, – Спорт24) телефоном. Можливо, можна було зустрітися. Я б висказав свою думку, він свою. Після гри з "Брюгге" ми зв'язалися й він сказав: "Ти не звільнений, тобі потрібно трішки відпочити",

– розповів Хацкевич в інтерв'ю Вацко Live.

Відео інтерв'ю Хацкевича

Хацкевич очолював київський клуб з 2017 року після відходу Сергія Реброва. З того часу білорус виграв лише Суперкубок України у 2018 і 2019 роках, але так і не став тріумфатором чемпіонату або Кубка України.

Хацкевича на тренерському містку змінив український фахівець Олексій Михайличенко. Під його орудою "Динамо" у шести матчах здобуло тільки три перемоги. За інформацією ЗМІ, Михайличенко був близький, щоб подати у відставку.