Хацкевич все ж може покинути "Динамо": названо умову

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Олександр Хацкевич
Олександр Хацкевич / facebook.com/fcdynamoua

Київське "Динамо" 6-го червня офіційно продовжило контракт з білоруським наставником Олександром Хацкевичем ще на два роки.

За два роки з "Динамо" Хацкевич зумів виграти тільки Суперкубок України у 2018 році. Очікувалося, що після сезону 2018/2019 білоруський фахівець покине "Динамо".

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ЗМІ повідомляли, що угоду з білоруським тренером начебто буде продовжено з однією важливою умовою – тренер повинен буде подати у відставку, якщо "Динамо" не зможе пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів.

Хацкевич цю інформацію спростував. Водночас ведучий шоу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський підтвердив інформацію про наявність в новому контракті Хацкевича з київським клубом пункту про дострокове розірвання угоди в разі невиходу команди у груповий етап Ліги чемпіонів.

Контракт з Хацкевичем підписаний на два роки, але перед ним буде стояти жорстка умова – потрапити в груповий турнір Ліги чемпіонів. Якщо цього не станеться, то білоруський фахівець все-таки покине "Динамо". Швидше за все, без відповідної в таких випадках компенсації,
– сказав Співаковський.

У Лізі чемпіонів "Динамо" стартує з третього раунду кваліфікації. Кияни потрапили в число сіяних команд разом з португальським "Порту". Жеребкування кваліфікації відбудеться 22 липня. Перші матчі заплановані на 6-7 серпня, матчі-відповіді – 13-14 серпня.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
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