Українського таланта "Шахтаря" Михайла Мудрика постійно сватають у гранди європейського футболу. Футболіст луганської "Зорі" Богдан Лєднєв гадає, що 19-річному гравцю ще зарано їхати у Європу.

Лєднєв поділився думкою про перспективи майбутнього Михайла Мудрика каналу "Футбол".

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Таланту зарано в Європу

За словами футболіста луганської "Зорі", Мудрик має відмінну техніку, але спершу йому треба проявити себе на рівні УПЛ. У нього недостатньо досвіду для європейських поєдинків.



Лєднєв переконаний, що лише після цього можна переходити в ту ж "Баварію" або "Лейпциг".

Зазначимо, що Михайло Мудрик вважається одним із найбільш перспективних молодих українських футболістів.

Мудрик виступав на правах оренди у київському "Арсеналі", де дебютував у Прем'єр-лізі у грі проти того ж "Олімпіка", вийшовши на 87-й хвилині замість Владислава Калітвінцева. Після закінчення орендної угоди з київським "Арсеналом", повернувся в донецький "Шахтар".