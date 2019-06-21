Хемілтон вилетів з траси, невдало ввійшовши у поворот: відео

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Хемілтон вилетів з траси, невдало ввійшовши у поворот: відео

Пілот команди Mercedes Льюїс Хемілтон мало не розбив болід під час тренування на гран-прі Франції. Однак йому тепер загрожує штраф за небезпечне повернення на трасу.

Під час другого тесту Хемілтон необачно втратив контроль над болідом, після чого його занесло. Пілот вилетів з траси. Однак зумів уникнути зіткнення (хоча перед тим збив попереджувальний стовпчик).

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Але проблеми у Хемілтона виникли не через це. Він повернувся на трасу прямо перед Ферстаппеном, який через це позбувся можливості залишитися на оптимальній траєкторії. Тож пілота Mercedes викликали до суддів. Тепер його справу розглядатимуть вони.

Відео інциденту за участі Хемілтона

 

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Теги: Льюїс Хемілтон Новини Спорту Спорт Формула-1
Джерело: 24 канал
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