Хемілтон розповів, у яких перегонах хоче спробувати себе, окрім Формули-1

15 Читать новость на русском
Льюїс Хемілтон хоче спробувати себе у ралі чи MotoGP
Льюїс Хемілтон хоче спробувати себе у ралі чи MotoGP

П'ятиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон заявив, що не планує продовжувати кар'єру гонщика після закінчення своєї участі у Формулі-1. Однак є інші види перегонів, де він хотів би спробувати свої сили.

"Коли я закінчу з Формулою-1, я припиню ганятись. У мене немає жодного бажання продовжувати ганятись", – заявив Хемілтон на питання журналіста видання Marca.

Читайте також: Хемілтон вперше випробував новий болід Mercedes для Формули-1: яскраве відео

При цьому у британця є зацікавлення в інших перегонах, в яких він хотів би спробувати свої сили. Серед них і ралі. А також перегони на мотоциклах MotoGP.

"Мені дуже подобається ралі, воно дивовижне. Можливо, колись я спробую це, нехай я і не маю жодного досвіду. Наразі мене більше цікавить серфінг, стрибки з парашутом та мотоцикли. Я хочу спробувати себе у MotoGP. Хоча мені потрібно більше часу провести на трасі. Насправді ралійні машини дивовижні, і якщо я матиму шанс, я спробую зробити це. Малкольм Вілсон раніше запрошував мене, але у мене не було на це вільного часу", – розповів Хемілтон.

Хемілтон не даремно говорить про те, що йому потрібно більше часу провести на мотоциклі. У грудні 2018 року він впав під час тестів мотоцикла Yamaha. Та йому вдалося уникнути травм.

Варто додати що напарник Хемілтона у команді Mercedes Валттері Боттас також інколи виступає у ралі. Він брав участь у Ралі Лапландії на автомобілі Ford Fiesta WRC команди M-Sport взимку 2019 року під час міжсезоння у Формулі-1.

blog_ava
У кого з ядерних країн найбільше боєголовок: інфографіка
сьогодні
4307
Теги: Спорт Формула-1 Льюїс Хемілтон
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хемілтон розповів, у яких перегонах хоче спробувати себе, окрім Формули-1
сьогодні 18:06 Хемілтон розповів, у яких перегонах хоче спробувати себе, окрім Формули-1
15
Ви ніколи не зможете забрати Україну з моєї душі: Світоліна похизувалася патріотичним фото
сьогодні 13:04 Ви ніколи не зможете забрати Україну з моєї душі: Світоліна похизувалася патріотичним фото
982
Відомий тренер пророкує Усику видатну кар'єру в суперважкій вазі
сьогодні 09:33 Відомий тренер пророкує Усику видатну кар'єру в суперважкій вазі
258
Треба вболівати за наших спортсменів, бо це нам допомагає, – каратистка Катерина Крива
сьогодні 09:02 Треба вболівати за наших спортсменів, бо це нам допомагає, – каратистка Катерина Крива
Станіслав Безушко 392
Топ-10 видів спорту, на які в Україні виділять найбільше грошей у 2019 році: несподівані цифри
26 лютого 20:03 Топ-10 видів спорту, на які в Україні виділять найбільше грошей у 2019 році: несподівані цифри
1206
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук