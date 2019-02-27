Хемілтон розповів, у яких перегонах хоче спробувати себе, окрім Формули-1

П'ятиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон заявив, що не планує продовжувати кар'єру гонщика після закінчення своєї участі у Формулі-1. Однак є інші види перегонів, де він хотів би спробувати свої сили.

"Коли я закінчу з Формулою-1, я припиню ганятись. У мене немає жодного бажання продовжувати ганятись", – заявив Хемілтон на питання журналіста видання Marca.

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При цьому у британця є зацікавлення в інших перегонах, в яких він хотів би спробувати свої сили. Серед них і ралі. А також перегони на мотоциклах MotoGP.

"Мені дуже подобається ралі, воно дивовижне. Можливо, колись я спробую це, нехай я і не маю жодного досвіду. Наразі мене більше цікавить серфінг, стрибки з парашутом та мотоцикли. Я хочу спробувати себе у MotoGP. Хоча мені потрібно більше часу провести на трасі. Насправді ралійні машини дивовижні, і якщо я матиму шанс, я спробую зробити це. Малкольм Вілсон раніше запрошував мене, але у мене не було на це вільного часу", – розповів Хемілтон.

Хемілтон не даремно говорить про те, що йому потрібно більше часу провести на мотоциклі. У грудні 2018 року він впав під час тестів мотоцикла Yamaha. Та йому вдалося уникнути травм.

Варто додати що напарник Хемілтона у команді Mercedes Валттері Боттас також інколи виступає у ралі. Він брав участь у Ралі Лапландії на автомобілі Ford Fiesta WRC команди M-Sport взимку 2019 року під час міжсезоння у Формулі-1.