Хемілтон та Кубіца набрали очки на гран-прі Німеччини через штраф Райкконена та Джовінацці

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Хемілтон та Кубіца набрали очки на гран-прі Німеччини через штраф Райкконена та Джовінацці

Гран-прі Німеччини виявилося доволі неоднозначним. На другому місці фінішував Феттель, який стартував з останнього місця. Натомість Хемілтон, який напередодні завоював поул-позишин, перетнув фінішну лінію лише 11-им. Але вже постфактум він набрав залікові очки.

На сьомому та восьмому місцях фінішували два пілоти Alfa Romeo – Кімі Райкконен та Антоніо Джовінацці. Та вже після гонки стюарди вирішили оштрафувати їх за порушення регламенту змагань, пов'язані з даними роботи болідів, зокрема, з невідповідністю показників роботи зчеплення на старті перегонів. Їх покарали проїздом по піт-лейну. Але оскільки штраф наклали після закінчення перегонів, то обидва пілоти були оштрафовані постфактум на 30 секунд, адже не могли відбути покарання в гонці.

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Через це на сьоме місце піднявся Ромен Грожан. Восьму сходинку зайняв Кевін Магнуссен. На дев'яте місце та в залікові очки потрапив Льюїс Хемілтон. А десяте – Роберт Кубіца.

Для останнього це перший фініш в очках за вісім років та вісім місяців. Востаннє поляк набирав очки, коли фінішував п'ятим на гран-прі Абу-Дабі у 2010 році. Окрім того, Кубіца приніс перші очки для команди Williams. Їх пілоти не могли фінішувати у топ-10 останні 17 етапів.

Натомість в Alfa Romeo вже пообіцяли подати скаргу на рішення стюардів. За словами керівника команди Фредеріка Вассера, вони мають у своєму розпорядженні докази, які свідчать про відсутність наміру в допущених порушеннях регламенту в області роботи зчеплення

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Теги: Спорт Формула-1 Новини Спорту Кімі Райкконен Роберт Кубіца Льюїс Хемілтон
Джерело: 24 канал
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