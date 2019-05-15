Хемілтон та Mercedes влаштували неймовірний сюрприз 5-річному хлопчику, який хворий на рак: фото

Пілот команди Mercedes Льюїс Хемілтон присвятив перемогу на гран-прі Іспанії у Барселоні 5-річному хлопчику Гаррі Шоу. Він хворий на рак, і перед гонкою надіслав мотиваційне відео пілоту.

Невдовзі після перемоги на гран-прі Іспанії Хемілтон опублікував відео, де подякував Гаррі Шоу за його підтримку. За словами пілота, саме це надихнуло його на перемогу.

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Але на цьому сюрпризи для Гаррі не закінчилися. В один з ранків біля будинку хлопчика припаркувався справжній болід MercedesAMGF1, на якому виступав Хемілтон. А також трофей, який виграв Хемілтон в Іспанії.

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Така увага до 5-річного хлопчика, який бореться з саркомою Юінга (злоякісна пухлина, яка вражає у переважній частині випадків кісткову тканину) допомогла його родині зібрати додаткові гроші на лікування. Якщо до цього часу на благодійному рахунку було близько 10 тисяч фунтів стерлінгів, то після цього за декілька днів було зібрано ще 100 тисяч фунтів. Загалом слід зібрати 150 тисяч фунтів стерлінгів.