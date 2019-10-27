Хемілтон виграв гран-прі Мексики й наблизився до 6-го титулу

Британський гонщик Mercedes Льюїс Хемілтон несподівано виграв гран-прі Мексики. Льюїс став першим гонщиком у відкритій ері, якому вдалося виграти гонку, не стартувавши з першої лінії.

Через штраф Макса Ферстаппена з Red Bull першу лінію на старті мали пілоти Ferrari Шарль Леклер та Себастьян Феттель. Льюїс стартував третім.

Дивіться також: Феттель нахабно перед камерами перевірив болід Mercedes: кумедне відео

Хемілтон вдало стартував, вигравши позицію в жорсткій боротьбі проти Ферстаппена. Надалі Льюїсу "допомогли" пілоти Ferrari. Зокрема, команда Леклера обрала тактику для монегаска з двома піт-стопами. Натомість Феттеля перетримали на трасі.

Цим скористався не тільки Хемілтон, але й Валттері Боттас з Mercedes.Таким чином, Хемілтон виграв гонку, Феттель фінішував другим, а Боттас – третім.

HAMILTON WINS IN MEXICO!



Vettel chases him home, with Bottas in third keeping the drivers' championship alive for another race#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/jOWX0UxsZ9 — Formula 1 (@F1) 27 октября 2019 г.

Шарль Леклер завершив гран-прі Мексики тільки четвертим.

Уже на гран-прі США, яке відбудеться 3 листопада, Хемілтон може оформити шостий титул чемпіона. Як відомо, команда Mercedes виграла Кубок конструкторів ще на гран-прі Японії.