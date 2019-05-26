Хемілтон виграв гран-прі Монако, Ферстаппен втратив місце на подіумі через штраф: фото та відео

Лише на шостому гран-прі Формули-1 команда Mercedes не зуміла оформити переможний дубль. При цьому двоє пілотів команди все одно опинилися на подіумі, а чергову перемогу здобув Хемілтон.

Пілоти перед гран-прі вшанували пам'ять Ніки Лауди. Триразовий чемпіон Формули-1 помер на 71-у році життя. Тож багато пілотів на своїх шоломах зробили пам'ятні написи на його честь.

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Хемілтон вдало стартував, зберігши за собою перше місце. Його партнер Боттас теж втримав свою позицію від зазіхань Ферстаппена. Четвертим був Феттель.

Головним "героєм" гран-прі Монако став пілот Ferrari Леклер. Монегаск на домашньому гран-прі стартував лише 15-им. Але зумів піднятися вище. Він двічі намагався обігнати суперників у повороті La Rascasse. Але якщо перший раз обійшов пілота Haas Грожана. То вже на наступному колі пройти Хюлькенберга він не зумів. Так ще його розвернуло, а згодом розірвало шину. Через це довелося випускати машину безпеки. Згодом Леклер зійде з гонки через пошкодження автомобіля.

Лідери ж відправилися на піт-стопи. Хемілтон повернувся лідером. Але Боттас втратив позицію. Натомість Ферстаппен мало не влетів у фіна на фастлейн, через що отримав 5-секундний штраф. Він і вплине на підсумковий розподіл місць.

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Ще одна аварія на гран-прі Монако – на тому ж повороті La Rascasse. Цього разу Джовінацці атакував Кубіцу. Поляка розвернуло і він перегородив трасу. Але іншим болідам вдалося об'їхати його.

Наприкінці гонки Ферстаппен, який йшов другим, намагався наздогнати Хемілтона. На пілота Red Bull тиснув і штраф. Але обійти суперника він не зумів. Хоча одного разу мало не влетів у нього.

Так ще й Ферстаппен втратив місце на подіумі. Фінішувавши другим, він через штраф опустився на четверте місце – вище піднялися Феттель та Боттас. Але саме Ферстаппен став пілотом дня.

Lewis Hamilton will remember race win No. 77 for a very long time #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/Hd9IFx0b8N — Formula 1 (@F1) 26 травня 2019 р.

Найшвидше коло виявилося в активі Гаслі.

Це вперше у цьому сезоні не пілот Mercedes зайняв друге місце. На п'яти попередніх гран-прі німецька команда оформлювала переможні дублі (в Австралії та Азербайджані другим був Хемілтон, у Бахрейні, Китаї та Іспанії – Боттас).