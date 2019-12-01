Хемілтон виграв останню гонку сезону, Леклер програв Ферстаппену битву за третю сходинку

В Абу-Дабі відбулася остання гонка сезону 2019 року. Перемогу відсвяткував британець Люїс Хемілтон, який заздалегідь виграв чемпіонат пілотів.

Напередодні пілот Mercedes відсвяткував перемогу у кваліфікації. Хемілтон та перша трійка зуміли зберегти свої позиції після старту гонки.

Це важливо: FIA затвердила новий регламент на сезон 2021 року з революційними змінами у Формулі-1

Надалі Льюїс відірвався від переслідувачів і не дозволив нікому наблизитися до себе. Це 11-а перемога в сезоні для Хемілтона.

Найбільше інтриги було в боротьбі пілота Red Bull Макса Ферстаппена та гонщика Ferrari Шарля Леклера. Обидва вели пряму боротьбу за третю сходинку в загальному заліку.

Під час гонки Леклеру вдалося обійти нідерландця, проте Макс повернув собі позицію та завершив гонку другим. Таким чином, Ферспаттен завершив сезон на третій позиції. Другим у чемпіонаті пілотів став Валттері Боттас з Mercedes, який в Абу-Дабі фінішував четвертим.

Це цікаво: Еліна Світоліна зі своїм хлопцем відвідала етап Формули-1: фото

Леклер потрапив на подіум гран-прі Абу-Дабі, що дозволило йому зберегти четверте місце в чемпіонаті пілотів. Шарль випередив партнера по команді Себастьяна Феттеля. В Абу-Дабі німець фінішував 5-м.

RACE CLASSIFICATION



Confirmation of Lewis Hamilton's victory, ahead of Max Verstappen and Charles Leclerc



Valtteri Bottas finished in P4 after starting from the back of the grid#AbuDhabi2019 #F1 pic.twitter.com/Ifg7yAiL2R — Formula 1 (@F1) 1 декабря 2019 г.

У Кубку конструкторів перемогу відсвяткувала команда Mercedes, другою стала Ferrari, команда Red Bull – третьою.