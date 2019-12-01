Хемілтон виграв останню гонку сезону, Леклер програв Ферстаппену битву за третю сходинку

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Гран-прі Абу-Дабі / twitter.com/f1?lang=ru

В Абу-Дабі відбулася остання гонка сезону 2019 року. Перемогу відсвяткував британець Люїс Хемілтон, який заздалегідь виграв чемпіонат пілотів.

Напередодні пілот Mercedes відсвяткував перемогу у кваліфікації. Хемілтон та перша трійка зуміли зберегти свої позиції після старту гонки.

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Надалі Льюїс відірвався від переслідувачів і не дозволив нікому наблизитися до себе. Це 11-а перемога в сезоні для Хемілтона.

Найбільше інтриги було в боротьбі пілота Red Bull Макса Ферстаппена та гонщика Ferrari Шарля Леклера. Обидва вели пряму боротьбу за третю сходинку в загальному заліку.

Під час гонки Леклеру вдалося обійти нідерландця, проте Макс повернув собі позицію та завершив гонку другим. Таким чином, Ферспаттен завершив сезон на третій позиції. Другим у чемпіонаті пілотів став Валттері Боттас з Mercedes, який в Абу-Дабі фінішував четвертим.

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Леклер потрапив на подіум гран-прі Абу-Дабі, що дозволило йому зберегти четверте місце в чемпіонаті пілотів. Шарль випередив партнера по команді Себастьяна Феттеля. В Абу-Дабі німець фінішував 5-м.

У Кубку конструкторів перемогу відсвяткувала команда Mercedes, другою стала Ferrari, команда Red Bull – третьою.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Формула-1 Ferrari Red Bull Mercedes Льюїс Хемілтон Макс Ферстаппен Шарль Леклер Валттері Боттас
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