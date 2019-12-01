Хемілтон виграв останню гонку сезону, Леклер програв Ферстаппену битву за третю сходинку
В Абу-Дабі відбулася остання гонка сезону 2019 року. Перемогу відсвяткував британець Люїс Хемілтон, який заздалегідь виграв чемпіонат пілотів.
Напередодні пілот Mercedes відсвяткував перемогу у кваліфікації. Хемілтон та перша трійка зуміли зберегти свої позиції після старту гонки.
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Надалі Льюїс відірвався від переслідувачів і не дозволив нікому наблизитися до себе. Це 11-а перемога в сезоні для Хемілтона.
Найбільше інтриги було в боротьбі пілота Red Bull Макса Ферстаппена та гонщика Ferrari Шарля Леклера. Обидва вели пряму боротьбу за третю сходинку в загальному заліку.
Під час гонки Леклеру вдалося обійти нідерландця, проте Макс повернув собі позицію та завершив гонку другим. Таким чином, Ферспаттен завершив сезон на третій позиції. Другим у чемпіонаті пілотів став Валттері Боттас з Mercedes, який в Абу-Дабі фінішував четвертим.
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Леклер потрапив на подіум гран-прі Абу-Дабі, що дозволило йому зберегти четверте місце в чемпіонаті пілотів. Шарль випередив партнера по команді Себастьяна Феттеля. В Абу-Дабі німець фінішував 5-м.
У Кубку конструкторів перемогу відсвяткувала команда Mercedes, другою стала Ferrari, команда Red Bull – третьою.