Хемілтон виграв поул-позишн на гран-прі Австралії

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Хемілтон виграв поул-позишн на гран-прі Австралії

Формула-1 повертається. Вже у неділю, 17 березня, у Австралії стартує перше гран-прі. З першої позиції стартуватиме чемпіон попереднього сезону Льюїс Хемілтон

Якщо ще у першому сегменті кваліфікації пілоти Ferrari Себастьян Феттель та Шарль Леклер ще боролися за перше місце у кваліфікації (Леклер навіть очолив протокол першої сесії з часом 1.20,017), то вже у наступних сегментах боротьбу за лідерство вели пілоти Mercedes.

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На початку другого сегменту Валттері Боттас захопив лідерство з часом 1.21,241. Та ближче до кінця кваліфікації він уступив перше місце своєму напарнику – Хемілтон проїхав коло за 1.21,014

У першій спробі третього сегмента Боттас був швидшим за Хемілтона та подолав коло за 1.20,598. Проте у другій спробі Хемілтон повернувся на своє звичне місце та здобув шостий поул поспіль в Австралії. Він випередив Боттаса лише на 0,112 секунди.

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З третьої позиції стартуватиме Себастьян Феттель на четвертій позиції – Макс Ферстаппен Red Bull.

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Теги: Спорт Новини Спорту Формула-1
Джерело: 24 Канал
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