Хемілтон вшосте виграв незабутнє гран-прі Великобританії

Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон став переможцем гран-прі Великобританії. Друге місце зайняв Валттері Боттас. Третім фінішував молодий Шарль Леклер з Ferrari.

На старті гонки Хемілтону не вдалося обійти свого напарника Валттері Боттаса. На першу позицію британець вийшов за рахунок пізнього піт-стопа і удачі у вигляді появи на трасі автомобіля безпеки.

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Головною подією етапу стало зіткнення Феттеля і Ферстаппена – в результаті інциденту німецький пілот Ferrari відкотився на останнє місце і отримав 10-секундний штраф, а голландець з Red Bull не зміг боротися за місце на подіумі.

Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон виграв гонку в Сільверстоуні і вийшов в одноосібні лідери за кількістю перемог на гран-прі Великобританії. До уїк-енду Льюїс ділив перший рядок за цим показником з Джимом Кларком і Аленом Простом – у гонщиків було по п'ять перемог.

Перемога у Великій Британії стала для Хемілтона 80-й в кар'єрі – британець поступається лише Міхаелю Шумахеру, на рахунку якого 91 перемога

Результати гран-прі Великобританії:

Після 10 етапів перше місце у загальному заліку впевнено посідає Хемілтон, який набрав 223 очки. Боттас другий – 184 очки. Ферстаппен третій – 136 очок.

Загальний залік пілотів Формули 1:

Залік конструкторів:

11 етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1 – гран-прі Німеччини відбудеться 26-28 липня в Гоккенхаймі.