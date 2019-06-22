Хемілтон з рекордом траси виграв кваліфікацію гран-прі Франції: стартова решітка

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Льюїс Хемілтон виграв поул гран-прі Франції
Льюїс Хемілтон виграв поул гран-прі Франції / Фото з відкритих джерел

Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон другий рік поспіль домінує в кваліфікації гран-прі Франції.

Британець взяв поул, показавши час 1:28,319 – це новий рекорд траси Поль Рікар.

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Партнер Хемілтона по команді Валлтері Боттас стартуватиме другим. Трійку кращих замкнув пілот Ferrari Шарль Леклер. Четвертим на стартовій решітці буде болід Red Bull Макса Ферстаппена.

Практики гран-прі Франції показали, що ловити суперникам Mercedes нічого, а боротьба пройде між Льюїсом Хемілтоном і Валттері Боттасом. І якщо ще в першій частині кваліфікації Шарль Леклер давав привід для оптимізму Ferrari, то далі Mercedes довів свій рівень.

В результаті поул взяв Льюїс Хемілтон, який проїхав не найкращий свій круг, але Боттас в останній спробі припустився багатьох помилок і стартуватиме другим. Топ-3 замкнув Леклер, а ось Феттель показав лише 7-й результат.

Гран-прі Франції відбудеться у неділю, 23 червня. Початок гонки о 16:10 за київським часом.

У загальному заліку Формули-1 Хемілтон випереджає напарника по Mercedes Валлтері Боттаса на 29 очок. Феттель відстає від британця на 62 пункти. У Кубку конструкторів також впевнено лідирує Mercedes, відрив від Ferrari вже 123 бали.

Стартова решітка гран-прі Франції:

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Теги: Спорт Новини Спорту Формула-1 Льюїс Хемілтон Mercedes Шарль Леклер Валттері Боттас Ferrari
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