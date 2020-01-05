Хемілтон зароблятиме найбільше у Формулі-1: зарплати гонщиків у 2020 році

Команди Формули-1 готуються до нового сезону, який розпочнеться гран-прі Австралії 15 березня. Готуються до них і гонщики. А видання Racing Elite порахувало, скільки зароблять спортсмени за рік.

Найбільша зарплата буде у пілота Mercedes Льюїса Хемілтона. У 2020 році британець заробить 50 мільйонів євро. Для порівняння, Джордж Расселл з Williams чи Антоніо Джіовінацці з Alfa Romeo отримають у 250 разів менше – по 200 тисяч євро за сезон.

До слова: Календар гонок Формули-1 на сезон 2020

На другій позиції – Себастьян Феттель з Ferrari. Він поповнить свій рахунок на 40 мільйонів євро за сезон.



Феттель та Леклер – у першій п'ятірці по зарплатах у Формулі-1 (фото: twitter.com/ScuderiaFerrari)

Замикає першу трійку пілот Renault Даніель Ріккардо – 18 мільйонів євро.

Варто відзначити, що Валттері Боттас з Mercedes, який минулого сезону посів друге місце, заробить лише 7,5 мільйона євро. Він лише на шостому місці за зарплатами серед пілотів Формули-1. Його випереджають Макс Ферстаппен з Red Bull (12 мільйонів євро) та Шарль Леклер з Ferrari (9 мільйонів євро).



Ферстаппен заробляє за сезон 12 мільйонів євро (фото: twitter.com/redbullracing)

Першу десятку замикають Кімі Райкконен (Alfa Romeo, 4 мільйони євро), Карлос Сайнс (McLaren, 3,5 мільйона євро), Серхіо Перес (Rasing Point, 3 мільйони євро) та Естебан Окон (Renault, 1,5 мільйона євро).

Водночас: Red Bull заплатив майже 5 мільйонів євро за аварії свого гонщика

Щодо другої десятки, то її відкриває Александр Албон з Red Bull – 1,2 мільйона євро. Далі йдуть Ленс Стролл (Rasing Point) Ромен Грожан та Кевін Магнуссен (обоє – Haas) – по 1 мільйону євро. П'єр Гаслі з Toro Rosso та Ландо Норріс з McLaren отримають по 400 тисяч євро. Данііл Кв'ят з Toro Rosso – 275 тисяч євро. Джордж Расселл з Williams та Антоніо Джіовіцці з Alfa Romeo – по 200 тисяч євро. Скільки заробить Ніколас Латіфі з Williams у цьому сезоні – поки невідомо.