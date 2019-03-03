Херсонський "Дніпро" розгромив "Крижаних Вовків" у першому матчі плей-офф УХЛ: відео

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Херсонський "Дніпро" розгромив "Крижаних Вовків" у першому матчі плей-офф УХЛ: відео

На київській льодовій арені "Шалетт" відбувся стартовий матч чвертьфінальної серії плей-офф Української хокейної ліги, де головний аутсайдер "регулярки" "Крижані Вовки" приймали третю команду чемпіонату херсонський "Дніпро".

Крижані Вовки – "Дніпро" 1:7 (0:3, 1:1, 0:3)
Шайби: 0:1, Коваленко (Жвачкін), 2:16; 0:2, Зик (Ромащенко, Бондаренко), 6:20; 0:3 Пугачов (Ромащенко), 12:24; 0:4 Золотухін (Пугачов, Коваленко), 23:38; 1:4 Овчинніков (Боронило – більш.), 34:46; 1:5 Жвачкін (Декало, Коваленко – більш.), 40:56; 1:6 Пугачов (Дунаєв – більш.), 41:21; 1:7 Пугачов (Ромащенко, Зик), 46:28.

Перший період зустрічі почався з атак гостей, які вже на 3-й хвилині поєдинку, завдяки кидку Микити Коваленка, вийшли вперед. Через три хвилини рахунок в матчі подвоїв Євген Зик, який закинув свою дебютну шайбу в УХЛ. А вже на 13-й хвилині періоду Дмитро Пугачов реалізував більшість своєї команди – 3:0.

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У другій 20-хвилинці команди обмінялися закинутими шайбами. На 4-й хвилині періоду Іван Золотухін зробив рахунок на табло 4:0. А через 11 хвилин Олексій Овчинніков реалізував більшість "Вовків" повернув трохи інтриги в гру.

Третій період почався зі стартового натиску на ворота господарів, що призвело до трьох закинутих шайб у ворота киян. Результативними ударами в складі "Дніпра" відзначилися Андрій Жвачкін та двічі Дмитро Пугачов. "Вовки" так і не змогли відійти від психологічного удару та не знайшли сили для результативних дій. 7:1 – заслужена перемога херсонців на класі, які відкрили рахунок у чвертьфінальній серії плей-офф на свою користь.

Наступний матч цієї серії команди зіграють в Херсоні, де 5 березня о 19.00 "Дніпро" на "Фаворит-Арені" прийме киян.

Відеоогляд матчу Крижані Вовки – Дніпро

 

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Теги: Спорт Хокей ХК "Крижані Вовки" ХК "Дніпро"
Джерело: 24 Канал
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