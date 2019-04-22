Хет-трик Бензема приніс перемогу "Реалу" над "Атлетіком": відео

У матчі 33-го туру чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" на власному полі приймав "Атлетік" з Більбао. І розгромив суперників.

Реал – Атлетік 3:0

Голи: Бензема: 47, 76, 90+1

Сам матч розпочався з хвилини мовчання в пам'ять про жертв терактів на Шрі-Ланці.

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У першому таймі команди майже не створили моментів. Тож на перерву пішли з нулями на табло. Та одразу після початку другого тайму "Реал" вийшов вперед. Бензема головою замкнув навіс з флангу від Асенсіо.

Другий гол у матчі теж забив Бензема. І теж головою. Цього разу після подачі з кутового від Модріча, який зіграв 300-ий матч за "Реал". Та варто відзначити у цьому моменті помилку голкіпера "Атлетіка" Ерреріна. він же ж помилився, коли вже у доданий арбітром час Бензема оформляв хет-трик. Воротар намагався вибити м'яч за межами штрафного майданчика. У підсумку той відлетів до французького нападника, який і пробив по порожніх воротах. Завдяки цьому голу Бензема вийшов на друге місце у гонці бомбардирів чемпіонату Іспанії. Тепер у нього 21 гол. У лідера Мессі – 33.

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"Реал" перемагає та залишається на третьому місці у чемпіонаті. "Атлетік" на сьомому місці.